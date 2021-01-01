ميزه نسبة شحن البطارية تعود إلى "الآيفون"

توشك شركة "أبل" الأميركية على إضافة تغيير صغير على هواتف "آيفون"، لكن أثره سيكون كبيرا خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الذين يقضون وقتا طويلا في تفقد حجم الشحن في البطارية.
ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدا في الجهة اليمنى العليا، بحسب موقع "تيك كرنش" التقني.
ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي للنظام لنظام التشغيل "آي أو أس 16بيتا".
ويمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياس أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.
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