تطرح إل جي جهازًا لوحيًا جديدًا بهذه الصفات

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إل جي

طرحت شركة "إل جي" لصناعة الأجهزة الإلكترونية، جهازًا لوحيًا جديدًا للفئة الاقتصادية لم يتخط سعره حاجز الـ325 دولارًا.

ويحتوي الجهاز اللوحي الجديد "LG Ultra Tab" على هيكل معدني نحيف للغاية بسمك يبلغ 7.1 ملم، وشاشة من نوع "IPS LCD" مقاس 10.35 بوصة بدقة "2K" "2000×1200 بكسل" ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5:3، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويعمل الجهاز بمعالج ثماني النواة من نوع "Snapdragon 680" المطور من قبل شركة "كوالكوم" الأمريكية، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع "Adreno 610".

المصدر: السلطة

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