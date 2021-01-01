أرخص أجهزة لاب توب في حدود 5 آلاف جنيه



أجهزة لاب توب أجهزة لاب توب

يستعد طلاب الثانوية العامة للتحضير للجامعة ومتطلباتها، ويعد اقتناء جهاز لاب توب جيد هو واحد من أهم الأشياء التي ستساعدهم خلال الدراسة بشكل كبير، وتتطلب أغلب التخصصات النظرية الحصول على لاب توب لأداء المهام والأغراض الأساسية الخاصة بالدراسة بسعر مناسب.



وذكر موقع RTINGS عددا من أفضل أجهزة اللاب توب بأسعار أقل من 300 دولار أمريكي، وتعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصري، والتي تتميز بعدد من الإمكانات الجيدة القادرة على أداء متطبات الكليات النظرية والتصفح لعدد طويل من الساعات لأداء المهام الدراسية، ونعر عددا منها فيما يأتي:



هدية طلاب الثانوية العامة.. أرخص وأفضل 5 موبايلات في مصر لو ابنك متفوق في الثانوية.. أغلى 6 موبايلات لسنة أولى جامعة لاب توب لينوفو Lenovo Chromebook C340 15 (2020) Lenovo Chromebook C340

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ويأتى لاب توب لينوفو Lenovo Chromebook C340 قياس 15 بوصة، إصدار 2020 ، بشاشة بدقة 1080 بكسل، مع لوحة مفاتيح Numpad كاملة الحجم على الجانب الأيمن، ويعمل معالج Intel Core i3 مع نظام التشغيل Chrome OS.وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة مع عمر بطارية طويل حوالي 12 ساعة.لاب توب Acer Chromebook Spin 311 (2021) Acer Chromebook Spin 311 (2021)ويناسب لاب توب Acer Chromebook Spin 311 إصدار العام الماضي 2021 ، الطلاب الذين يحتاجون فقط إلى القيام بمهام بسيطة مثل تصفح الويب وتنسيق النص وتشغيل الفيديو، ويأتى بشاشة قياس 11 بوصة، ويعمل بمعالج من نوع MediaTek MT8183 من شركة ميديا تيك، مع نظام التشغيل Chromebook مع وحدة رسوميات من نوع ARM Mali-G72 MP3 ، وذاكرة عشوائية سعة 3 جيجا بايت رام ، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت، وبطارية حتى 16 ساعة .لاب توب HP Pavilion x360 11 (2021)HP Pavilion x360 11 (2021)ويأتى لاب توب HP Pavilion x360 بشاشة 11 بوصة، وإصدار العام الماضي 2021 ، بمعالج من نوع Intel Pentium Silver N5030 من شركة إنتل مع نظام تشغيل ويندوز ، ووحدة رسوميات من نوع Intel UHD Graphics 60 من شركة إنتل، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام ، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت، مع عمر بطارية حوالي 8 ساعات.لاب توب لينوفو Lenovo Chromebook Duet (2020)Lenovo Chromebook Duet (2020)ويحتوى لاب توب Lenovo Chromebook Duet (2020) إصدار عام 2020 ، على شاشة قياس 10 بوصة كما أنه مزود بمسند ولوحة مفاتيح قابلة للفصل مما يعني أنه يمكنك فصل لوحة المفاتيح، ويعمل بمعالج من نوع MediaTek Helio P60T من شركة ميديا تيك بواسطة نظام التشغيل Chrome OS مع وحدة رسوميات من نوع ARM Mali-G72 MP3 ، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت، مع بطارية حوالي 12 ساعة.