تحدٍ جديد من ريلمي وشاومي في الهواتف الذكية



ريلمي ريلمي

صدرت تقارير أخيرة عن شركة البيانات IDC ، عن نمو شحنات الهواتف الذكية في الهند -التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم - في الربع الثاني من عام 2022 بنحو 3? على أساس سنوي، ومن المفاجئ أن شاومي وريلمي تحتلان الصدارة في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم.



بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، لا تزال شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة تتصدر المجموعة بحصة سوقية تبلغ 20.4? على الرغم من انخفاض شحناتها بنسبة 28.2? مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ريلمي وشاومي تتفوق على سامسونج

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كما حققت ريلمي و فيفو مكاسب كبيرة ويحتلان الآن المركزين الثاني والثالث بنسبة 17.5? و 16.9? على التوالي.ومن المثير للجدل أن شحنات العملاق الكوري الجنوبي سامسونج ظلت ثابتة ، مما تسبب في انخفاض الشركة إلى المركز الرابع بين الشركات الأخرى.ينمو قطاع الهواتف المتميزة في السوق التي تزيد تكلفتها عن 500 دولار أمريكي بقوة مع زيادة الشحنات بنسبة 83? على أساس سنوي ، و لا تزال شركة آبل الرائدة تتصدر القائمة بحصة سوقية تبلغ 53? بينما تتبعها OnePlus بنسبة 19? وسامسونج بنسبة 15?.بالعودة إلى شركة ريلمي التي أثبتت كفاءتها بجدارة في الفترة الأخيرة، فإن الشركة تحاول قدر الإمكان بالحفاظ على القيمة مقابل السعر، و كشفت الشركة في الفترة الأخيرة عن هاتفها الرائد Realme GT2 Explorer Master، والذي يعد أول هاتف في العالم يأتي مزودا بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5Xوتوفر ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة من نوع LPDDR5X، رامات تصل سرعتها إلى 8.5 جيجابت في الثانية، مقارنة بـ 6.4 جيجابت في الثانية من الرامات الحالية LPDDR5، ويستهلك المعيار الجديد للذاكرة العشوائية رام طاقة أقل بنسبة 20? .