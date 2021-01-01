تفاصيل : هذا الهاتف من سامسونج هو الأفضل في العالم ..

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تتميز شركة سامسونج الكورية الجنوبية بأنها رائدة هواتف الأندرويد، حيث تطرح الشركة عددا من الهواتف المميزة كل عام مع أفضل التقنيات والمواصفات، ولكن يبدو أن سامسونج ستنطلق إلى ما هو أكبر من ذلك حيث ستنافس على إطلاق الهاتف الأفضل في العالم.



وبحسب وكالة تقييم الهواتف الذكية T3 فإن سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra خلال أشهر قليلة من الآن، حيث سيصدر ضمن هواتفها الجديدة للفئة الرائدة لعام 2023 ، وسيكون الهاتف الأفضل في العالم بلا منازع لما سيحتوي عليه من تقنيات أسطورية تمثل ثورة في عالم الهواتف الذكية.



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وفقا للوكالة فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra سيحتوي على أفضل معالج في هواتف الأندرويد على الإطلاق، وهو Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيمنح الهاتف أداء جبارا، مع سرعة ملحوظة عند التصفح وفتح التطبيقات المختلفة مع المحافظة على قوة تبريد لتحمل عدد ساعات كبيرة من الاستخدام.وسيكون أكثر ما سيميز هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra هو الكاميرا الرائعة التي سيحصل عليها، والتي ستقدم 200 ميجا بيكسل للمستشعر الرئيسي، وبذلك يكون الهاتف هو الأول من نوعه الذي يصدر بمثل هذه الكاميرا، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية ستحصل على 40 ميجا بيكسل، وستكون قادرة على تحمل ظروف الإضاءة المنخفضة.يوفر نت مجاني.. إيلون ماسك هيقلب العالم بموبايل جديد وهذا سعره لطلبة الجامعة.. أرخص أجهزة لاب توب في حدود 5 آلاف جنيهوسيحصل رائد سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مما سيعمل على تحسين قدرة البطارية على التحمل وكذلك السرعة، وسيساعدها في ذلك معالج كوالكوم الأفضل Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعد بأداء أفضل بنسبة 25? من سابقه، كما سيتحكم في إدارة الحرارة المرتفعة، وهو جزء أساسي للتحكم في طول عمر البطارية، حيث كان قد تم تم انتقاد الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon Gen 1 بسبب عمر بطاريتها.