تنشر مبادرة الإحلال معلومات هامة عن كود الحظر



مبادرة الإحلال مبادرة الإحلال

من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أشارت المبادرة إلى معلومات هامة جدا بين الأشخاص الذين تقدموا للمشاركة فيها بالفعل، وهي معلومات خاصة بكود الحظر الذي يتسلمه المشارك بالمبادرة ومن خلاله يتم ترخيص سيارتها الجديدة، حيث كانت هذه المعلومات الجديدة كالتالي:



- استلام كود الحظر من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول للمشارك بدلا من انتظار تسلمه من البنك.



- في حالة عدم وصول الرسالة لأي سبب تقني، يمكن للمشارك استخراج الكود من داخل بياناته البنكية داخل طلبه الموجود على موقع المبادرة.

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- كود الحظر يمكن الحصول عليه من خلال موقع المبادرة في أول مرة ترخيص فقط، أما في باقي السنوات يتم الحصول عليه من البنك التابع له.