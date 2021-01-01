شانجان CS55-Plus الجديدة كلياً من جي بي أوتو



شانجان CS55-Plus شانجان CS55-Plus

أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الرائدة في قطاع السيارات المصري، والوكيل الحصري لسيارات شانجان الصينية، السيارة شانجان CS55-Plus الجديدة كلياً من فئة سيارات الـ SUV في السوق المصري، والتي تجمع بين الأداء القوي والمميز وبين التصميم الجذاب ووسائل الأمان والراحة، بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات المستهلكين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق المحلية.



يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مجموعة جي بي غبور أوتو، والتي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات المصري بمختلف الموديلات والفئات المتميزة لتناسب جميع الاحتياجات، للمساهمة في تعزيز القطاع وإنعاش حركة البيع والشراء، بما يدعم الاقتصاد المصري بصورة عامة.



وبهذه المناسبة، قال أمير سابا، نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات للعلامة التجارية شانجان: سعداء بالإعلان عن إطلاق سيارة شانجان CS55-Plus الجديدة في السوق المصري، وهو ما سيعمل على دعم مكانتنا السوقية وتعزيز ثقة المستهلك المصري وتلبية متطلباتهم وتوقعاتهم، حيث نسعى من خلال إطلاق سيارة شانجان CS55-Plus الجديدة على الارتقاء بتجربة المستخدم بوضع معايير جديدة لسيارات ال SUV عالية الكفاءة، إضافة إلى سعرها التنافسي لتمثل التطور الجديد لعلامة شانجان في مصر. وتعد السيارة شانجان CS55-Plus الطراز السادس الذي تطرحه شركة غبور في خلال سنة واحدة من وقت استحواذها على العلامة الصينية مما يؤكد على ثقتنا في العلامة التجارية شنجان.

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وأوضح أن مجموعة جي بي غبور أوتو تحرص على تعزيز شراكتها مع العلامة الصينية شانجان، التي تعد واحدة من أكبر 4 مجموعات سيارات في الصين، والعلامة التجارية الصينية المحلية الأكثر مبيعاً للسيارات استناداً على 35 عاماً من الخبرة.لافتاً إلى أن جي بي أوتو تسعى دائمًا لتوفير أحدث الموديلات للمستخدم المصري الذي يتطلع دائمًا للتكنولوجيا الحديثة، وهو ما سنقدمه من خلال الابتكارات المتطورة التي تتميز بها سيارات شانجان الجديدة.وتوفر جي بي أوتو السيارة شانجان CS55-Plus الجديدة بالسوق المصري في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات بما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، وقد زودت السيارة بمحرك قوي1.5 لتر Turbo يضمن الأداء الديناميكي الفعال، حيث يمنح السيارة قوة 185 حصاناً عند 5500 لفة في الدقيقة، و300 نيوتن متر للعزم الأقصى، كما أن السيارة متصلة أيضًا بناقل حركة سبع سرعاتDCT لتكون بذلك هي الأعلى قوة وأداء في فئتها.وتدعم شانجان CS55-Plus الجديدة أعلى مواصفات الأمان القياسية حيث تشمل مكابح مضادة للانغلاق، مع توزيع قوة المكابح إلكترونياً، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومكابح يد إلكترونية ذات تعليق تلقائي، وجهاز تحذير المسافات مع رؤية 360° لمحيط السيارة.وتضم وسائل الأمان بالسيارة شانجان CS55-Plus الجديدة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، مع خواص تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، والحفاظ على القيادة في المسار، والتحكم الذكي في الإضاءة العالية.وتعكس التجهيزات الداخلية اهتمام شانجان براحة ورفاهية عملائها، حيث تضم عجلة قيادة مكسوة بالجلد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، مع إمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً، إلى جانب وجود 3 مخارج شاحنUSB، وتكييف هواء أوتوماتيك بخاصيه ION، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وعداد رقمي 10 بوصة، مع ناقل حركة إلكتروني.ويمنح التصميم الفريد والتجهيزات الخارجية مع تجهيزات الإضاءة السيارة شانجان CS55-Plus الجديدة حالة من التميز والخصوصية على الطريق، حيث تشمل التجهيزات الخارجية جنوط سبور مقاس “19، وحوامل سقف، وسبويلر خلفي، ومرايات كهربائية الطي والضبط، كما تتميز السيارة بمصابيح أمامية وخلفيه ونهاريه بإضاءة LED، بالإضافة إلى إضاءة داخلية خافتة ملونة.وتعد شانجان CS55-Plus الجديدة من السيارات الغنية بوسائل الراحة وأنظمة الترفيه خاصة وأنها توفر زجاج فاميه خلفي، وإمكانية اختيار نمط للقيادة ما بين 3 انظمه فياده مختلفة، ومفتاح ذكي، مع إمكانيات فتح وإغلاق السيارة بدون مفتاح، وإدارة المحرك عن بُعد، مع وجود حساسات أتوماتيكية للإضاءة والأمطار، ومثبت سرعة ذكي يضمن الحفاظ على المسافات والحارات المرورية، مع فتحة سقف بانوراما كهربائية، وشاحن هوائي للهاتف، وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، بينما تتكامل أنظمة الترفيه من خلال 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وخاصية عرض الهاتف على الشاشة، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth®? للهاتف، وخاصية التعرف علي الأوامر الصوتية، و نظام صوتي من نوعية Pioneer.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر توفر خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.