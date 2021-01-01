ينضم الاسكوتر الإسعافي لأسطول هيئة الإسعاف المصرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن بدء إطلاق الاسكوتر الكهربائي الإسعافي للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن “الاسكوتر الإسعافي” يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين.
حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة الإسعافات الأولية التي تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.
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