تحدث كيا صالات العرض بالهوية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا



كيا كيا

أعلنت شركة كيا، عن تحديثتها المتعلقة بتطورات خطة تنفيذ هوية صالات العرض الجديدة، في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتنطوي الخطة التي تحمل إسم SI 2.0، على معلومات تفصيلية تتعلق بعملية التحول المستهدفة لصالات عرض شركة كيا، لتشكل مساحات مميزة وتفاعلية لعملاء كيا.



وانطلقت عملية تنفيذ الخطة SI 2.0، في كافة أرجاء المنطقة في يوليو2021، ونجحت شركة كيا حتى تاريخه بتحويل وتطوير وإنجاز 89 صالة عرض، 51 منها في الشرق الأوسط و29 في أفريقيا، والتي تشمل 20 صالة في المملكة العربية السعودية و18 في العراق و9 في جنوب أفريقيا و7 في مصر.



تواصل كيا استكمال خطواتها التي تهدف للإرتقاء بصالات العرض، لتتناغم مع عملية إعادة إطلاق العلامة التجارية البارزة، والتي شهدت الكشف عن استراتيجية العلامة الجديدة إلى جانب شعار العلامة التجارية وعبارتها الترويجية.

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واستوحت شركة كيا تصميم هوية صالات العرض الجديدة، من فلسفة العلامة التجارية الجديدة ” إتحاد التضاد”، والتي تسعى من خلالها إلى الجمع بين العناصر المتضادة في تصميم متكامل يركز على جمال وأناقة البساطة وحرصت كيا على التأكيد هذا التباين، بتقسيم كل صالة عرض إلى قسمين، مساحة مخصصة تركز على العملاء ومساحة المعرض.وتتميز المساحة الخاصة بالعملاء ببساطة التصميم، والعناصر الطبيعية والألوان الدافئة والمساحات الخشبية، في المقابل، تشكل مساحة المعرض، منصة مستقبلية تتميز بفكرة الألوان اللالونية أو الأكروماتية، والأسطح والأرضيات المعدنية والانعكاسات.وقال ياسر شابسوغ المدير التنفيذي للعمليات لشركة كيا موتورز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:” يسعدنا أن نشهد المزيد من صالات عرض كيا في جميع أنحاء المنطقة، تخضع لعملية التحول بما يتماشى مع هوية علامتنا التجارية الجديدة، ونتطلع من خلال التصميم الجديد، إلى تقديم مساحة تشكل مصدر إلهام للعملاء”.وتهدف شركة كيا إلى تنفيذ ونشر الهوية الجديدة عبر إجمالي 200 صالة عرض في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية العام 2022 ومن المتوقع أن يتم تحويل 550 موقعاً لشركة كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية العام 2025.