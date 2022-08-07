سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

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سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 10-8-2022، استهل تعاملات اليوم على الانخفاض الذي حققه في نهاية تعاملات الأمس.



أسعار الذهب اليوم، بدأت بنفس أسعار نهاية يوم أمس، والذي شهد تراجعا في الظهيرة وعاود الارتفاع منتصف النهار، وتراجعت أسعار جميع الأعيرة وتراوح هذا التراجع بين 4 جنيهات، و5.75 جنيه في سعر الجرام.



تداولات سعر الذهب اليوم

سعر الذهب هبط، وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية، تراجعًا بمقدار 5 جنيهات للجرام، كما انخفض عيار 24 نحو 5.75 جنيه للجرام، وتراجع عيار 18 حوالي 4.25 جنيه للجرام.

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أسعار الذهب فى مصر اليومأسعار الذهب في مصر يتم التعامل عليها بسعر 1211.5 جنيه للجرام عيار 24 الأكثر نقاءًا عند الشراء، و1200 جنيه عند البيع.أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، تداولت بسعر 1060 جنيهًا عند الشراء، 1050 جنيهًا عند البيع.جرام الذهب عيار 18 سجل سعره عند الشراء 908.5 جنيه و900 جنيه عند البيع.سعر عيار 14 في سوق الذهب، سجل عند الشراء 706 جنيهات مقابل 700 جنيه عند البيع.سعر جنيه الذهبصعد سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21)، حيث سجل 8480 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.في سوق الذهب، يختلف سعر البيع عن سعر الشراء، على عكس ما هو مفترض أن يكون سعر شراء الذهب هو نفسه سعر بيع الذهب ، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق الذهب أن يختلف السعر من الذهب المباع عن السعر عند الشراء ، وهذا الفارق يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 908.5 جنيهسعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1060 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1211.5 جنيه.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 706 جنيهات .سعر جنيه الذهب سجل نحو 8480 جنيهًاأسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، بدأت منخفضة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وسجلت نفس أسعار التعاملات المسائية.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 210.62 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 193.07 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 184.29 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 157.96 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 122.86 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.64 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 16.17 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.43 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.23 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.29 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 215.21 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 197.28 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 188.31 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 161.41 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 125.54 ريال