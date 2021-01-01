أحمد عيد عبدالملك يفتح النار ضد الخطيب..«بينتقد الناس كلها وبيخوض في ذممهم» ..

هاجم أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عبر قناة الأهلي
وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «etc»: لو هناك ملخص لتصريحات محمود الخطيب، هنلاقيه بينتقد الناس كلها وبيخوض في ذمم الناس، إن الناس ساعدت الزمالك وساعدت بعض الفرق في الدوري»، مضيفًا: «مفيش وقائع تثبت أن أي مسؤول ساعد الزمالك أو أي نادي في الدوري».
وأضاف: «الخطيب قال (اتحاد الكرة فتح القيد في يوم عطلة رسمية من أجل تسجيل أحد اللاعبين).. أنت طول عمرك بيتفتحلك الاتحاد وده باعتراف شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق».
ووجه أحمد عيد رسالة إلى الخطيب، قائًلا: «متنتقدش الناس وأنت أصلًا عندك عيوب».
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