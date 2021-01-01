أحمد عيد عبدالملك يفتح النار ضد الخطيب..«بينتقد الناس كلها وبيخوض في ذممهم» ..



الخطيب الخطيب

هاجم أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عبر قناة الأهلي



وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «etc»: لو هناك ملخص لتصريحات محمود الخطيب، هنلاقيه بينتقد الناس كلها وبيخوض في ذمم الناس، إن الناس ساعدت الزمالك وساعدت بعض الفرق في الدوري»، مضيفًا: «مفيش وقائع تثبت أن أي مسؤول ساعد الزمالك أو أي نادي في الدوري».

وأضاف: «الخطيب قال (اتحاد الكرة فتح القيد في يوم عطلة رسمية من أجل تسجيل أحد اللاعبين).. أنت طول عمرك بيتفتحلك الاتحاد وده باعتراف شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق».



ووجه أحمد عيد رسالة إلى الخطيب، قائًلا: «متنتقدش الناس وأنت أصلًا عندك عيوب».

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وأردف: «هناك جملة شهيرة لجمهور الأهلى على الكابتن محمود الخطيب إن الصمت لغة العظماء، كل ده صمت، ده الأهلى كل 3 ساعات يصدر بيانًا».واسترسل: «الخطيب بيطلع ينتقد ناس وبيخش في ذمم ناس، وهو مش الكلام ده صح»، مضيفًا: «اتحاد الكرة فتح لقيد عبدالله السعيد، في يناير 2019، الكلام ده طلع دلوقتي ليه؟، ما إحنا من 3 سنين الصمت كان لغة العظماء، محدش كان بيقدر يتكلم وقتها!».