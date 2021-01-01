يسجل بدر بانون في أولى مبارياته بالدوري القطري

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بدر بانون

سجل بدر بانون أول أهدافه بقميص نادي قطر منذ انضمامه قادما من النادي الأهلي.

وانتقل بانون لصفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قضى عامين ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وسجل بدر بانون الهدف الأول لنادي قطر في مباراته أمام المرخية، المقامة ضمن الجولة الثانية من الدوري القطري.

هدف بانون الذي سُجل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق ركلة جزاء هو الأول للمدافع المغربي في دوري نجوم قطر.

وكان نادي قطر قد خسر مباراة الجولة الأولى على يد منافسه العربي بهدفين مقابل هدف.

المدافع البالغ 28 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو قبل الرحيل للدوري القطري.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

المصدر: فى الجوال

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