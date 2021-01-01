يعلن اتحاد الكرة : إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج

قرر جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.
ويبدأ كلاتنبرج عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، بعد قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.
ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها في رئاسة لجنة الحكام.
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