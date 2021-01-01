يعلن اتحاد الكرة : إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج

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صورة الخبر: مارك كلاتنبرج
مارك كلاتنبرج

قرر جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويبدأ كلاتنبرج عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، بعد قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها في رئاسة لجنة الحكام.

وأكد اتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج الخبير الإنجليزي سيبدأ مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع المقبلة.

وتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام بداية الموسم قبل الماضي، خلفا لـ وجيه أحمد.

ووصل الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج إلى القاهرة أمس الإثنين، من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

المصدر: فى الجوال

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