6 نصائح لدوام حقن الفيلر والبوتكس فترة أطول

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يلجأ العديد من الفتيات إلى حقن البوتكس والفيلر في بعض مناطق الوجه، ولكن يوجد تعليمات ونصائح ما بعد حقن الفيلر والبوتكس لضمان عدم حدوث مشاكل، بالإضافة للحصول على أفضل النتائج.



قال دكتور الجلدية والتجميل "فؤاد إبراهيم" إنه من المهم اتباع هذه النصائح لبقاء حقن الفيلر والبوتكس فترة أطول:



1- تجنب استخدام الكريمات أول يومين من إجراء الحقن، حتى لا تتعرض المنطقة للضغط.

2- التمارين: الابتعاد عن التمارين الشاقة لمدة يومين من إجراء العملية.

3- تجنب النوم على الوجه أو أحد الجانبين وبشكل خاص لمدة 24 ساعة من إجراء العملية.

4- يساعد شرب المياه الكثير على ترطيب البشرة، ويكون ذلك خطوة أساسية في دوام حقن الفيلر والبوتكس، لذلك لا يقل شرب المياه عن لترين يوميا.

5- عدم تناول الأسبرين ومضادات الالتهابات لمدة خمسة أيام من إجراء الفيلر.

6- الحرص على استخدام مستحضرات بشرة غنية بالريتينول وبحمض الهالورونيك لأن غالبية حقن الفيلر تتضمن حمض الهالورونيك، بالتالي يساعد في تعزيز فعالية الحقن وجعلها تدوم أطول.

وقال "إبراهيم": بالنسبة للريتينول فهى تعزز من إنتاج الكولاجين وحمض الهالورونيك في الجلد وهذه المكونات تكون موجودة في حقن الفيلر والبوتكس.

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وأوضح "فؤاد" بعض الأمور قد تظهر على الوجه لا تدعي للقلق وهى:1- ظهور أماكن الحقن منتفخة وحمراء، لأن هذا أمر متوقع وسيزول بعد ثلاث أيام.2- ظهور أحد الجانبين ممتلئ أكثر من الجانب الآخر وهذا أيضا أمر متوقع وسيزول بعد أسبوعين من إجراء الحقن.