تعرف على فوائد التين الشوكي لصحة البشرة والشعر

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صورة الخبر: التين الشوكي
التين الشوكي

يعتبر هذا الوقت من العام هو موسم فاكهة التين الشوكي وهو من فاكهة الصيف المشهورة والتي يحب تناولها الجميع نظرًا لمذاقها اللذيذ وتجعلك تشعر بالانتعاش، وهناك فوائد مذهلة يقدمها التين الشوكي علي صحة البشرة منها تقليل التجاعيد وإزالة الهالات السوداء التي تظهر بشكل كبير في فصل الصيف، كما أنه يتملك فوائد كبيرة كالصبار، ويساعدك في التخلص من الندبات وأيضًا يمكنك وضعه كواقي من الشمس ويعزز الكولاجين، ويمتلك فوائد أخري لصحة الشعر منها التخلص من السلع، الهيشان، والقشرة.
للمزيد من التفاصيل شاهدِ الفيديو التالي…

المصدر: انتى وبس

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