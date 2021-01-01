10 عادات تساعد على الهضم بشكل أفضل..صحة الأمعاء..

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الأمعاء

عندما نسمع كلمة بكتيريا تتجه إلى عقولنا على الفور مجموعة متنوعة من الأمراض المحتملة للكائنات الحية الدقيقة، ومع ذلك، ليست كل البكتيريا ضارة.

تحتوى القناة الهضمية على بكتيريا جيدة وكائنات دقيقة أخرى تتكون منها ميكروبيوم الأمعاء، المعروف أيضًا باسم جراثيم الأمعاء والتى تنظم صحة القناة الهضمية.

العادات الصحية للأمعاء
فيما يلي بعض العادات التى يمكن أن تحافظ على صحة أمعائك وفقا لموقع " timesnownews":



1. تناول حمية غنية بالألياف والبروتينات والبروبيوتيك والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

2. لا تنسى أن تحافظ بانتظام على ممارسه الرياضة.
3. امضغ طعامك جيدًا لتحسين الهضم والامتصاص.

4. يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحة أمعائك، لذا تأكد من إدارته جيدًا.

5. استبدل المشروبات السكرية والغازية بالعصائر الصحية والعصائر والشاى وما إلى ذلك.

6. إذا كنت من محبى القهوة، فتأكد من تناولها باعتدال.

7. يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة صحيًا فقط إذا كان باعتدال، إذا كنت ترغب في تجنب الإفراط في تناول الطعام، فتناول وجبات صغيرة ولكن متكررة.

8. الماء مهم للحفاظ على حركات الأمعاء على نحو سلس، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا في جميع الأوقات.

9. يمكن أن يتسبب الكحول والتدخين في أضرار جسيمة لصحة أمعائك، حاول الإقلاع عن عادات نمط الحياة غير الصحية من أجل التمتع بصحة جيدة الجهاز الهضمي.

10. لا تتردد في استشارة طبيبك وطلب مشورة الخبراء لتحسين صحة أمعائك.

المصدر: اليوم السابع

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