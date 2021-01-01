ما الذى يسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء؟

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على الرغم من أن هرمون التستوستيرون يعتبر هرمونًا جنسيًا للذكور، إلا أن النساء ينتجن كميات صغيرة من هرمون التستوستيرون فى المبيض والغدد الكظرية جنبًا إلى جنب مع هرمون الاستروجين الجنسى الأنثوى، يلعب التستوستيرون دورًا فى نمو الأنسجة التناسلية الأنثوية وكتلة العظام والحفاظ عليها، وتؤثر هذه الهرمونات أيضًا على السلوك.



وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تتراوح مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعى لدى الرجال من 280 إلى 1100 نانوجرام لكل ديسيلتر، بينما تفرز النساء كميات أقل بكثير، وتتراوح المستويات الطبيعية بين 15 و70 نانوجرام / ديسيلتر .



ويختلف مستوى الهرمونات التى ينتجها الجسم كل يوم وطوال اليوم، وتكون مستويات التستوستيرون في أعلى مستوياتها في الصباح.

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أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساءقد تشمل أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى النساء تغيرات المزاج، والصوت العميق، وترقق الشعر، وحب الشباب.ويمكن أن تؤثر اختلالات التستوستيرون لدى النساء على مظهرهن الجسدى وصحتهن العامة، وتشمل أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى النساء ما يلى:- حب الشباب- صوت عميق- الشعر الزائد على الوجه والجسم- زيادة كتلة العضلات- فترات غير منتظمة- فقدان الرغبة الجنسية- تغيرات في المزاج- تصغير حجم الثدي- شعر رقيق- ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء يمكن أن يسبب السمنة والعقم .عادة ما ينتج ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء عن حالة طبية أساسية ، مثل:- تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH)تضخم الغدة الكظرية الخلقي CAH هو مصطلح يطلق على مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على الغدد الكظرية، وتفرز هذه الغدد هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، والتي تلعب دورًا في إدارة التمثيل الغذائي وضغط الدم.تنتج الغدد الكظرية أيضًا الهرمونات الجنسية الذكرية DHEA وهرمون التستوستيرون.يفتقر الأشخاص المصابون بـ تضخم الغدة الكظرية الخلقي CAH إلى أحد الإنزيمات اللازمة لتنظيم إنتاج هذه الهرمونات، لذلك يفرزون القليل جدًا من الكورتيزول والكثير من هرمون التستوستيرون.قد يكون تضخم الغدة الكظرية الخلقي CAH خفيفًا (تضخم الغدة الكظرية الخِلقي غير الكلاسيكي) أو شديدًا (تضخم الغدة الكظرية الخِلقي التقليدي).- متلازمة تكيس المبايضمتلازمة تكيس المبايض هى اضطراب هرمونى شائع يصيب بين 8 و20% من النساء فى جميع أنحاء العالم، ولا يتم تشخيص النساء عادة حتى بلوغهن العشرينات والثلاثينيات من العمر، لكن يمكن إصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا.تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض:تضخم المبايض التي تكوّن بصيلات ولا تفرز البويضات بانتظامشعر الجسم الزائدفترات الحيض غير المنتظمة أو النادرة أو الطويلة