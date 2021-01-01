أبرز 13 معلومة عن منتجع ترامب: من البحر إلى البحيرة



منتجع ترامب منتجع ترامب

اقتحمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي مسكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطوة أثارت غضبه وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث اقتحم عملاء «إف بي آي»، مسكنه الشهير بـ منتجع «مار ألاجو»، في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، والذي يعتبر من أفخم وأغلى القصور في العالم.



«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات حول هذا القصر، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» كما يلي:



1- منتجع سكني يعتبر من بين الأفخم في جميع الولايات المتحدة الأمريكية.

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2- يعني اسمه أي «من البحر إلى البحيرة»، باللغة الإسبانية نظرًا لأنه مطل على المحيط الأطلسي إلى الشرق، والممر المائي الداخلي في فلوريدا إلى الغرب.قصر مبني منذ حوالي 95 عام3- تم بناؤه من عام 1924 إلى عام 1927 لوريثة شركة الحبوب الغذائية الشهيرة «مارجوري ميريويذر بوست».4- يحتوي القصر الموجود بالمنتجع على 126 غرفة، ويفع على مساحة 6 آلاف متر مربع، كما يحتوي على نادي مار ألاجو.5- يحتوي المنتجع على غرف للضيوف، ومنتجع صحي، ووسائل راحة أخرى على طراز الفنادق.6- اشترى ترامب المنتجع عام 1985 وذلك بعد وفاة بوست في السبعينات مقابل 10 ملايين دولار فقط.7- يعتبر ثاني أكبر قصر في ولاية فلوريدا بعد قصر فرساي في ويندرمير، وفي المركز الرابع والعشرين على مستوى أكبر قصور الولايات المتحدة.8- في عام 2018، قدرت فوربس قيمة العقار بحوالي 160 مليون دولار.أقام فيه ترامب 8 سنوات وثم حوله لنادٍ9- استخدم ترامب المنتجع كمسكن رئيسي له ولعائلته لمدة 8 أعوام، قبل أن يحوله إلى ناد اجتماعي خاص.10- يحتوي على مناطق خاصة للسكن لأسرته داخل المنتجع.11- بعد تولي ترامب الرئاسة أطلق على المنتجع البيت الأبيض الشتوي، والبيت الأبيض الجنوبي وزار المنتجع مرارا خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.12- استخدم ترامب المنتجع للاجتماع بقادة عالميين مثل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.13- أقام فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سبتمبر 2019، مع زوجته ميلانيا ترامب.