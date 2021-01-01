دراسة تعد قائمة بأطعمة تؤثر سلبًا على البيئة..اللحوم تتصدر..

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أجرى علماء في جامعة أكسفورد وبرنامج الثروة الحيوانية والبيئة والناس (LEAP)، دراسة بحثوا خلالها في درجات تأثير 57000 من منتجات الطعام والشراب في المملكة المتحدة وأيرلندا.



وبحسب الدراسة، التي نشرتها مجلة «PNAS»، تصدرت لحوم البقر والضأن قائمة أسوأ الأطعمة من حيث تأثيراتها على البيئة، بينما تُعد مشروبات الطاقة من بين الأفضل.



كما وُضعت المكسرات، والفواكه المجففة، والقهوة، والجبن، والأسماك، والمأكولات البحرية، والشاي، والفطائر، والشوكولاتة، والوجبات الجاهزة، ضمن الأسوأ من حيث التأثيرات البيئية.

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فيما تبين أن القرع، والبطاطا المشوية، والبصل، والأرز، والعصائر، والزيتون، لها تأثير سلبي أقل.خلال الدراسة، قارن الخبراء الآثار البيئية للحوم ومنتجات اللحوم البديلة، مثل النقانق النباتية أو البرجر، ووجدوا أن العديد من بدائل اللحوم لديها ما بين خُمس إلى أقل من عُشر التأثير البيئي للمكافئات القائمة على اللحوم.ووفق ما نقلته «ديلي ميل»، قال العلماء إن أبحاثهم توفر خطوة أولى نحو السماح للمستهلكين وتجار التجزئة وواضعي السياسات باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الآثار البيئية لمنتجات الطعام والشراب.وفي هذا الصدد، أوضح المؤلف الرئيسي الدكتور مايكل كلارك: «من خلال تقدير التأثير البيئي لمنتجات الطعام والشراب بطريقة موحدة، فقد اتخذنا خطوة أولى مهمة نحو توفير المعلومات التي يمكن أن تمكن من اتخاذ قرارات ملائمة».وأضاف: «ما زلنا بحاجة إلى إيجاد أفضل السبل لتوصيل هذه المعلومات بشكل فعال، من أجل تحويل السلوك نحو نتائج أكثر استدامة، ولكن تقييم تأثير المنتجات هو خطوة مهمة إلى الأمام».واستخدمت الدراسة الجديدة المعلومات المتاحة للجمهور لحساب وتقدير التأثير البيئي لـ 57000 منتج غذائي، والتي تشكل الغالبية. من الأطعمة والمشروبات المعروضة للبيع في محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة.ونظر العلماء في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الأراضي، والإجهاد المائي، وإمكانية زيادة المغذيات، مما يتسبب في كثير من الأحيان في تكاثر الطحالب الضارة وفي النهاية قتل حياة أخرى.لأغراض التحليل والتصور والتواصل، دمج الفريق هذه الدرجات الأربع في درجة تأثير بيئي مركب تقديري واحد لكل 100 جرام من المنتج.وقال أستاذ صحة السكان، البروفيسور بيتر سكاربورو: «هذا العمل مثير للغاية. لأول مرة لدينا طريقة شفافة وقابلة للمقارنة لتقييم الأثر البيئي للأطعمة المصنعة متعددة المكونات».وتابع: «تشكل هذه الأنواع من الأطعمة معظم التسوق في السوبر ماركت الذي نقوم به، ولكن حتى الآن لم تكن هناك طريقة لمقارنة تأثيرها على البيئة بشكل مباشر. يمكن أن يدعم هذا العمل الأدوات التي تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أغذية أكثر استدامة بيئيًا».نظر الباحثون في الاختلافات في التأثير البيئي بين المنتجات متعددة المكونات ووجدوا أن تلك المصنوعة من الفواكه والخضروات والسكر والدقيق، مثل الحساء والسلطات والخبز والعديد من حبوب الإفطار، لها نتائج منخفضة التأثير، وتلك المصنوعة من اللحوم والأسماك والجبن في نهاية المقياس.وعند النظر إلى أنواع معينة من المنتجات الغذائية، مثل اللحوم وبدائلها واللازانيا والبسكويت والبسكويت وصلصات البيستو، وجد الباحثون تنوعًا كبيرًا في هذه الأنواع من الأطعمة.بالنسبة لهذه الأنواع من الأغذية، غالبًا ما يكون للمنتجات ذات التأثير المنخفض نصف إلى عُشر التأثير البيئي للمنتجات عالية التأثير.يأمل الباحثون أن يساعد هذا النوع من المعلومات، إذا تم إيصالها للمستهلكين وتجار التجزئة، في تحويل السلوكيات نحو أطعمة أكثر استدامة دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في السلوك الغذائي، مثل مبادلة لحوم البقر بالفاصوليا.