أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 10-8-2022

ما زالت أسعار الدواجن المختلفة في الأسواق المحلية المصرية، تشهد تذبذبا واضحا بين اليوم والآخر، وبناء على هذا ترتفع عمليات البحث عن أسعار الدواجن بالأسواق المحلية، بالإضافة الى جميع مشتقاتها مثل الكبد والقوانص، والبانية والأوراك وغيرها.
وفي إطار السعي الدائم من بوابة «الوطن» لنشر كل الموضوعات الإخبارية الخدمية التي يبحث عنها المتابعون والقراء باستمرار وبشكل يومي، نوضح من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن بالأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:
أسعار الدواجن البيضاء
وفي الأسواق المحلية ما زال سعر الدواجن البيضاء، غير مستقر ومتذبذب؛ إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 44-46 جنيها، وسعر الأجنحة بين 25-30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 46-48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48-52 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ الحمراء نحو 48-49 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدواجن من نوع الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 48-49 جنيهًا للكيلو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!