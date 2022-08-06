أسعار حديد التسليح اليوم



أسعار حديد أسعار حديد

أعلنت عدد من الشركات وعلى رأسهم مجموعة بشاي للصلب عن زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 400 جنيه.



وكانت شركات الحديد أعلنت تثبيت أسعارها في السوق مع بداية شهر أغسطس الجارى.



سعر طن الحديد اليوم

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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وتعمل في السوق المصرية عددا من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.أسعار الحديد اليوموارتفعت صادرات "الحديد والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 62% لتسجل 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وذكر أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم التصدير إلى نحو 49 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (إستونيا - نيوزيلندا - الإكوادور - ساحل العاج - بيليز - ترينيداد وتوباجو - أيرلندا - باكستان - بوروندي - بنين - سنغافورة).وأشار إلى استحواذ 5 دول على 84.4% من إجمالي صادرات "الحديد الصب والصلب" تصدرها "إيطاليا" والتي استحوذت على 30 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 56.102 مليون دولار.أسعار الحديدوتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد:* حديد عز 17650 جنيها.*حديد المصريين 17570 جنيها.*حديد الجارحي 17300 جنيه.*حديد بشاى 17900 جنيه.*حديد العشري 17500 جنيه.*حديد الجيوشى 17450 جنيها.*السويس للصلب 17570 جنيها.* حديد المراكبي 17550 جنيها.* حديد العتال 17500 جنيه.