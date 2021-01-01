فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا.. 300 جنيه رسوما لكل مادة



وزارة التربية والتعليم - أرشيفية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلمات تتم إلكترونيا من خلال تقديم الطلبات عبر موقع الوزارة وتتم أعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا وتحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.



وأوضحت الوزارة، أن التظلمات متاحة لجميع الطلاب سواء الأوائل أو الحاصلين على مجاميع قليلة وأيضا من رسبوا فى مادتين فأقل بالإضافة إلى الطلاب الراسبين، موضحة أن التظلمات حق قانونى متاح لجميع الطلاب الذين ظهرت نتائجهم بالدور الأول.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطالب الذى يرغب فى التظلم يستطيع سداد مقابل أو رسوم التظلم إلكترونيا عبر خدمات فورى على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، مضيفة الاطلاع يتم وفق مواعيد محدده على أن يتم الاطلاع يومياً فى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.





فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن إجراءات الاطلاع يدون فيها الطالب ملاحظاته ولكن لا يتم إعادة تصحيح كراسات الإجابة مرة أخرى كما يعتقد البعض من أولياء الأمور والطلاب ولكن يتأكد الطالب من تظليل الدائرة الصحيحة فى كراسة البابل شيت ومطابقتها بالإجابة الصحيحة فى نموذج الإجابة الذى سيتم تسليمه له من قبل الكنترول.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم رصد منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.



كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.

