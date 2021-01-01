مشاة البحرية السعودية والأميركية يستعدون لمناورة "الغضب العارم 22"

مشاة البحرية السعودية والأميركية يستعدون لمناورة "الغضب العارم 22"

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صورة الخبر: مناورة الغضب العارم
مناورة الغضب العارم

وصل مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأميركية إلى ميناء ينبع، استعداداً للمشاركة في مناورات تمرين "الغضب العارم 22" الثنائي الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.

ويتضمن التمرين الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري، ويمتد لعدة أيام، العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأميركية.

يأتي هذا التمرين تعزيزاً للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأميركية فـي تنفيذ الخطط الثنائية.

المصدر: العربية نت

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