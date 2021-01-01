تصنع شركة فوكسكون الهاتف الذكي القابل للطي Pixel Notepad القادم من جوجل



Pixel Notepad Pixel Notepad

يشاع أن شركة جوجل تعمل على أول هاتف ذكي قابل للطي ، والذي من المتوقع أن يصبح رسميًا في وقت ما من هذا العام. قبل إطلاق هذا الهاتف الذكي الجديد القادم ، ظهرت بعض التفاصيل الرئيسية على الإنترنت.



في أحدث تقرير ، يُزعم أن الهاتف الذكي القابل للطي من جوجل ، والذي يمكن تسميته Pixel Fold أو Pixel Notepad ، سيتم تصنيعه بواسطة فوكسكون. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، فإن فوكسكون هي أيضًا شركة تصنيع عقود iPhone من آبل.



لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها جوجل مع فوكسكون لتصنيع الهواتف الذكية حيث تصنع فوكسكون بالفعل هواتف Pixel الذكية المتطورة. ويضيف التقرير كذلك أن جوجل تخطط لإطلاق اثنين من الهواتف الذكية الرائدة في السوق هذا العام. سيكون أحدهما هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي يسمى Pixel Notepad ، بينما سيكون الآخر هاتفًا ذكيًا Pixel متطورًا.

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يقال إن هاتف Pixel Notepad له عامل شكل مشابه لـ Oppo Find N ، مما يعني أنه سيكون على الأرجح بتصميم مربع عند الكشف عنه. يشاع أنه يحتوي على شاشة مقاس 5.8 بوصة وسيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor الخاصة بالشركة.بالنسبة للتسعير ، فقد تم الكشف سابقًا أن محرك البحث العملاق يستهدف سعر 1399 دولارًا أمريكيًا للهاتف الذكي القابل للطي ، وهو سعر أقل بكثير مقارنةً بتشكيلة Galaxy Z Fold من سامسونج.عادةً ما تبيع الهواتف الذكية الرائدة من سلسلة Pixel من جوجل حوالي خمسة ملايين إلى سبعة ملايين وحدة سنويًا. بناءً على ذلك ، يقدر السوق أن الهاتف الذكي القابل للطي من جوجل يمكن أن يبيع حوالي ثلاثة ملايين وحدة في السنة.