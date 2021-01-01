تسريبات لهاتف Oppo Reno8 4G باللون الذهبي

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صورة الخبر: Oppo Reno8 4G
Oppo Reno8 4G

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Oppo Reno8 4G الذي يظهر في الصور باللون الذهبي”Dawnlight”.

قدمت شركة Oppo للأسواق إصدار 5G من هاتف Oppo Reno8، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار 4G من الهاتف الذي يأتي ببعض التغييرات.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة تصميم هاتف Oppo Reno8 4G باللون الذهبي الجديد، على أن تقدم Oppo الهاتف قريباً باللون الأسود أيضاً.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف Reno8 4G رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي في هذا الإصدار بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تشير بعض التسريبات إلى أن Reno8 4G يأتي بالكثير من المواصفات المميزة لهاتف Reno7 4G، لذا من المتوقع أن يضم شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش ومعدل تحديث 90 Hz.

المصدر: بوابه المتميز

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