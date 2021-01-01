تؤكد شاومي موعد حدث Xiaomi Mix Fold 2 في 11 من أغسطس



Xiaomi Mix Fold 2 Xiaomi Mix Fold 2

أكدت العملاق الصيني شاومي من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لعقد حدث في 11 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Xiaomi Mix Fold 2 من بين أجهزة أخرى.



تعقد شاومي مؤتمرها القادم خلال أيام لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي Mix Fold 2، كما تقدم شاومي خلال هذا الحدث سماعة Buds 4 Pro، وجهاز Pad 5 Pro 12.4.



كانت التسريبات التي نشرت عبر “Ice Universe” مؤخراً قد أشارت إلى خطط شاومي لعقد حدث يوم 11 من أغسطس للإعلان عن Xiaomi Mix Fold 2، واليوم أكدت شاومي بشكل رسمي عبر إعلان تشويقي نشر على منصة Weibo.

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أيضاً من بين الأجهزة المرتقبة جهاز Pad 5 Pro اللوحي الذي ينطلق بحجم 12.4 إنش، ويختلف عن الإصدار الذي قدم من شاومي خلال العام الماضي والذي تميز بحجم شاشة 11 إنش.كما يأتي جهاز Pad 5 Pro بتصميم مختلف في الغطاء الخلفي، على أن يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل على عكس الإصدار السابق الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل.