تنطلق ساعة Garmin Enduro 2 الذكية بعمر شحن يصل إلى 46 يوم

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صورة الخبر: Garmin Enduro 2
Garmin Enduro 2

أعلنت Garmin رسمياً اليوم عن ساعة Garmin Enduro 2 الذكية التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 46 يوم، وسعر 1100 دولار تقريباً.

تتميز ساعة Garmin Enduro 2 الذكية بتصميم يدعم المستخدم في الأنشطة الرياضية التي تحتاج مقاومة أعلى في الساعة الذكية مثل تسلق الجبال، أو رحلات السفاري، وتأتي الساعة بتصميم من التيتانيوم، وشاشة بخاصية اللمس تدعمها عدسات Power Sapphire، مع سوارة من النايلون.

ويتاح للمستخدم زيادة عمر الشحن في نظام GPS إلى 150 ساعة، وذلك عن طريق دعم الشحن بالطاقة الشمسية وSatIQ، وفي نمط الساعة الذكية يمكن أن تستمر الساعة بعمر شحن يصل إلى 46 يوم.

وتأتي ساعة Garmin Enduro 2 بخرائط “TopoActive” مثبتة مسبقاً، من بين تقنيات أخرى مثل NextFork، وتقنية التنبؤ البصري بالسباق، وميزة تدعم الرياضيين في التكيف بشكل سريع في السباق، مع ميزة تسجيل الفترة المخصصة للراحة أثناء السباق.

كما تأتي هذه المميزات مع المميزات الشائعة للساعات الذكية من دعم تتبع الحالة الصحية للمستخدم، ومنها مستشعر لرصد ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتدعم الساعة إكتشاف وإدراك الحوادث، وأيضاً تخزين الموسيقى.

أيضاً تتميز ساعة Garmin Enduro 2 الذكية بمصباح LED في الجزء الأمامي من تصميم الساعة، وتتوفر على موقع Garmin بسعر 1100 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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