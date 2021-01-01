تنطلق ساعة Garmin Enduro 2 الذكية بعمر شحن يصل إلى 46 يوم

أعلنت Garmin رسمياً اليوم عن ساعة Garmin Enduro 2 الذكية التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 46 يوم، وسعر 1100 دولار تقريباً.
تتميز ساعة Garmin Enduro 2 الذكية بتصميم يدعم المستخدم في الأنشطة الرياضية التي تحتاج مقاومة أعلى في الساعة الذكية مثل تسلق الجبال، أو رحلات السفاري، وتأتي الساعة بتصميم من التيتانيوم، وشاشة بخاصية اللمس تدعمها عدسات Power Sapphire، مع سوارة من النايلون.
ويتاح للمستخدم زيادة عمر الشحن في نظام GPS إلى 150 ساعة، وذلك عن طريق دعم الشحن بالطاقة الشمسية وSatIQ، وفي نمط الساعة الذكية يمكن أن تستمر الساعة بعمر شحن يصل إلى 46 يوم.
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