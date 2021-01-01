تطلق الصين 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض.
وتبعا لتقارير وسائل الإعلام الصينية فإن "3 أقمار صناعية أطلقت اليوم من مركز جيوغوان الفضائي جنوب غرب الصين، تمام الساعة 12:11 بالتوقيت المحلي (07:11 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Ceres-1".
وأشارت التقارير إلى أن عملية الإطلاق هذه كانت ثالث عملية تستخدم فيها الصين صواريخ Ceres-1، وقبلها كانت قد استعملتها لإطلاق قمرين صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Taijing-1، وكذلك استعملتها في إطلاق قمر Donghai-1 الصغير المجهز بمعدات بصرية ورقمية متطورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!