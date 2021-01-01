تطلق الصين 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الصين صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض.

وتبعا لتقارير وسائل الإعلام الصينية فإن "3 أقمار صناعية أطلقت اليوم من مركز جيوغوان الفضائي جنوب غرب الصين، تمام الساعة 12:11 بالتوقيت المحلي (07:11 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Ceres-1".

وأشارت التقارير إلى أن عملية الإطلاق هذه كانت ثالث عملية تستخدم فيها الصين صواريخ Ceres-1، وقبلها كانت قد استعملتها لإطلاق قمرين صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Taijing-1، وكذلك استعملتها في إطلاق قمر Donghai-1 الصغير المجهز بمعدات بصرية ورقمية متطورة.

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وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، إذ طورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية واستشعار الأرض عن بعد وأقمار الاتصالات، كما تعمل على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات القريبة منه، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية الوطنية. والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي متفوقة في هذا العدد على الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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