إطلاق القمر الصناعي «luch» بنهاية نوفمبر 2022



القمر الصناعي «luch» القمر الصناعي «luch»

قال مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسي لوكالة تاس، إن إطلاق صاروخ حامل من طراز Proton-M مع قمر Luch Relay من المقرر أن يتم في أواخر نوفمبر 2022.



وأضاف المصدر أن إطلاق القمر الصناعي من طراز Luch سيكون من مركز بايكونور للفضاء.



وتابع: "الغرض منه هو نقل البيانات إلى الصواريخ والمركبات الفضائية التي تحلق على ارتفاع منخفض ، إلى ارتفاعات تقل عن 2000 كيلومتر على وجه الخصوص، حيث ينقل النظام البيانات بين الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS) ومركز التحكم في المهام".