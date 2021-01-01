إطلاق القمر الصناعي «luch» بنهاية نوفمبر 2022

آخر الأخبارعلم وتقنية › إطلاق القمر الصناعي «luch» بنهاية نوفمبر 2022

صورة الخبر: القمر الصناعي «luch»
القمر الصناعي «luch»

قال مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسي لوكالة تاس، إن إطلاق صاروخ حامل من طراز Proton-M مع قمر Luch Relay من المقرر أن يتم في أواخر نوفمبر 2022.

وأضاف المصدر أن إطلاق القمر الصناعي من طراز Luch سيكون من مركز بايكونور للفضاء.

وتابع: "الغرض منه هو نقل البيانات إلى الصواريخ والمركبات الفضائية التي تحلق على ارتفاع منخفض ، إلى ارتفاعات تقل عن 2000 كيلومتر على وجه الخصوص، حيث ينقل النظام البيانات بين الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS) ومركز التحكم في المهام".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إطلاق القمر الصناعي «luch» بنهاية نوفمبر 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59146

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager