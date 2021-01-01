تطالب آبل الموردين التايوانيين من اتباع قواعد الصين

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صورة الخبر: آبل
آبل

كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية طلبت من الموردين التايوانيين أن تمتثل شحناتهم الموجهة إلى الصين لقواعد طويلة الأمد، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وأخبرت الشركة مؤخرا الشركات المصنعة في تايوان (الصين) أن الأجزاء المتجهة إلى البر الرئيسي يجب أن تضع ملصقات "تايبيه الصينية" أو "تايوان، الصين" كمصدر لها، وفقا موقع "نيكاي" الياباني.

وتتماشى تعليمات "آبل" مع السياسة التي اتبعتها الصين منذ سنوات، لكنها لم تبدأ في تنفيذها إلا بعد اندلاع التوترات مع أمريكا، في أعقاب زيارة نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي.

وبموجب هذه السياسة، يمكن للمسؤولين تأخير وحتى رفض الشحنات الموضوع عليها ملصقات "صنع في تايوان".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها شركة "آبل" إلى استرضاء الحزب الشيوعي الصيني، ففي عام 2019، أزالت الشركة الأمريكية الرموز التعبيرية لعلم تايوان من نظام التشغيل "آي أو إس" في هونج كونج ، وسط الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة في ذلك العام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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