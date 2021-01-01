يظهر قريبا منافس قوي لساعات آبل

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن oppo تستعد في العاشر من الشهر الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات Apple Watc.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة oppo watch 3 المنتظرة ستحصل على هيكل مستطيل الشكل شبيه بهياكل ساعات Apple Watc، أبعاده (11/38/46) ملم، ووزنه 40 غ، وتمت حماية هذا الهيكل من الماء لتمكن المستخدم من السباحة والغوص مع الساعة لعمق 50 م تقريبا.
كما ستزود هذه الساعة بشاشة LTPO AMOLED لمسية منحنية الحواف، مقاسها 1.91 بوصة، ودقة عرضها تعادل (454/454) بيكسل.
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