لهذا السبب أمريكية تقاضي فيسبوك

رفعت أم أمريكية في ولاية كولورادو، دعوى قضائية ضد فيسبوك Facebook ، تزعم فيها أن فيسبوك تسبب لابنتها المراهقة في مشكلات عقلية نتيجة إدمانها للتطبيق، واتهمت فيسبوك بأنه لا يستخدم حتى أدنى أساليب العناية والاهتمام، لمنع الآثار السلبية للاستخدام المفرط له.
وقال محامو الأم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الابنة المراهقة، والتي تبلغ من العمر 13 عاما، قد أصيبت بعدد من الأمراض النفسية نتيجة إدمانها لفيسبوك تسبب لها في اضطراب الأكل، والقلق الشديد ، والاكتئاب ، وانخفاض الدافع للقيام بالعمل المدرسي أو الاختلاط مع عائلتها وأقرانها".
وأضاف محامو الأم أن الأمر تطور لدرجة أن الفتاة أصبحت تقوم بسلوكيات عنيفة تجاه نفسها تطورت إلى عدة إصابات في جسدها، واتهموا فيسبوك بأنه يمتلك تصميم يسمح للأطفال والمراهقين بإمكانية إدمانه واستخدام بشكل مفرط، وإساءة استخدامه دون موافقة الآباء .
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