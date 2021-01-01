لهذا السبب أمريكية تقاضي فيسبوك



فيسبوك فيسبوك

رفعت أم أمريكية في ولاية كولورادو، دعوى قضائية ضد فيسبوك Facebook ، تزعم فيها أن فيسبوك تسبب لابنتها المراهقة في مشكلات عقلية نتيجة إدمانها للتطبيق، واتهمت فيسبوك بأنه لا يستخدم حتى أدنى أساليب العناية والاهتمام، لمنع الآثار السلبية للاستخدام المفرط له.



وقال محامو الأم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الابنة المراهقة، والتي تبلغ من العمر 13 عاما، قد أصيبت بعدد من الأمراض النفسية نتيجة إدمانها لفيسبوك تسبب لها في اضطراب الأكل، والقلق الشديد ، والاكتئاب ، وانخفاض الدافع للقيام بالعمل المدرسي أو الاختلاط مع عائلتها وأقرانها".



وأضاف محامو الأم أن الأمر تطور لدرجة أن الفتاة أصبحت تقوم بسلوكيات عنيفة تجاه نفسها تطورت إلى عدة إصابات في جسدها، واتهموا فيسبوك بأنه يمتلك تصميم يسمح للأطفال والمراهقين بإمكانية إدمانه واستخدام بشكل مفرط، وإساءة استخدامه دون موافقة الآباء .

قد يعجبك أيضا...

وتتهم الدعوى فيسبوك بأنه يقوم باستخدام خوارزميات معينة للذكاء الاصطناعي لمنتجات أو محتوى يستغل ضعف قدرة المستخدمين المراهقين على اتخاذ القرار ، والتحكم في الانفعالات ، والنضج العاطفي ، والمرونة النفسية الناتجة عن نمو دماغ المستخدمين "غير المكتمل" بالأساس لأنهم مراهقون.وشدد محامو الأم على أن فيسبوك لا يحذر الآباء من الجوانب السلبية المحتملة ومخاطر السلوك الإدماني ، زاعمين أيضًا أن الشركة لا تأخذ بأدنى مستويات الرعاية العادية لمنع الآثار السلبية المحتملة للاستخدام المفرط لفيسبوك.