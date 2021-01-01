يضيف "واتساب" مزايا جديدة.. تعرف عليها

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يضيف "واتساب" مزايا جديدة.. تعرف عليها

صورة الخبر: واتساب
واتساب

أضاف تطبيق التواصل الفوري "واتساب" مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة، في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل "تلغرام".

وفي هذا الإطار، قرر "واتساب" زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات "واتساب" من 100- 512، بحسب موقع "مشابل" التقني.

ويجري حاليا اختبار هذه المزية في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.

وسيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدة تصل 60 يوما من تاريخ الخروج.

وسيظهر للمستخدمين في خانة "معلومات المجموعة"، خيار "شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة"، وتسهيلا للأمر، سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة، وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل "واتساب" للتواصل مع الزبائن.

ويختبر "واتساب" حاليا خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، تمكن مشرفي المجموعات في فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يضيف "واتساب" مزايا جديدة.. تعرف عليها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66082

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager