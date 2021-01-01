يضيف "واتساب" مزايا جديدة.. تعرف عليها

أضاف تطبيق التواصل الفوري "واتساب" مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة، في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل "تلغرام".
وفي هذا الإطار، قرر "واتساب" زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات "واتساب" من 100- 512، بحسب موقع "مشابل" التقني.
ويجري حاليا اختبار هذه المزية في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.
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