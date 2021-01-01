«واتساب» يطلق ميزة جديدة للمستخدمين..بعدد يصل لـ 512 مشاركًا..

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في ظل المنافسة الشديدة بين تطبيقات التواصل الفوري مثل «تيليجرام»، أضاف تطبيق التواصل الفوري «واتساب» مزايا جديدة في محاولة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة للستخدمين.



تطبيق واتساب يطرح ميزة جديدة خاصة بالمجموعات

طرح «واتساب» ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات أكبر والانضمام إليها على منصة المراسلة الفوري، وهذا يعني أن المستخدمون سيتمكنون بشكل أساسي من إضافة ما يصل إلى 512 مشاركًا في مجموعة «واتساب»، وفقًا لما نشره موقع timesnownews.



وحتى الآن، كانت الميزة متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي من Android وIos، وبالنسبة للباقي المستخدمين فقد تم الإعلان عن ميزة إنشاء مجموعات أكبر من قبل الشركة في وقت سابق من هذا العام، وعليه تم إصدار هذه الميزة لمعظم المستخدمين اليوم، وفي حالة عدم تمكنك من الوصول إلى الميزة حتى الآن، فمن المحتمل أن تحصل عليها في غضون الـ 24 ساعة القادمة.

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وإذا كنت ترغب في التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك، يمكنك محاولة إنشاء مجموعة والتحقق من عدد المشاركين الذين يمكنك إضافتهم في الجزء العلوي من الشاشة.واتساب تستعد لإطلاق عدد من المزايا الجديدة للمستخدمينومن المهم ملاحظة أن هذه ليست الميزة الجماعية الوحيدة التي سيحصل عليها مستخدمو الواتساب هذا العام، وتستعد الشركة أيضًا لطرح ميزة المجتمعات التي هي قيد التطوير لبعض الوقت الآن.وفي أخبار أخرى متداولة، يعمل واتساب على إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة تسمية الأجهزة المرتبطة بحسابات الأعمال، والجدير بالذكر أن التحديث سيكون متاحًا لتلك الحسابات التجارية التي تستخدم أحدث إصدارات واتساب بيتا لنظامي Android وiOS، وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo.com الذي يتتبع تحديثات واتساب.ويعمل واتساب أيضًا على تقديم المزيد من الميزات لحسابات واتساب للأعمال ضمن خطط الاشتراك، والتى ستكون خطة اشتراك اختيارية لتقديم ميزات إضافية لحسابات الأعمال.بفضل واتساب براميم، ستتمكن الشركات من ربط ما يصل إلى 10 أجهزة بنفس حساب واتساب وتسميتها، ويمكنهم أيضًا إنشاء رابط شخصي مخصص للعمل، ولكن هناك تصحيح: يبدو أن القدرة على إعادة تسمية حساب مرتبط الجهاز ميزة مجانية، وفقًا لموقع WABetaInfo.com، فقد تم طرح الميزة لبعض الحسابات التجارية يوم الأحد.