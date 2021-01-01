زيادة 18.9 ? فى عدد مشتركى الإنترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2021

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مشتركى الإنترنت

أعلن الجهـاز المركزى للتعبئـة العـامـة والإحصاء عن زيادة عـدد مشتركـى الإنترنت عـن طـريق ADSL إلى 9.5 مليـون مشترك فـى يونيو 2021، مقـابـل 8.0 مليـون مشترك فى يونيو 2020 بنسبة زيادة 18.9 ?.

وبلغ عـدد مستخدمـى الإنترنت عـن طـريق الهاتـف المحمـول 59.7 مليـون مستخـدم فـى يونيو 2021، مقـابـل 41.8 مليـون مستخدم فـى يونيو 2020 بنسبة زيـادة قدرها 42.8 ?.

كما بلغ عـدد مستخدمـى الإنترنت عـن طريق USB Modem طـريق 3.2 مليـون مستخدم فـى يونيو 2021، مقابل 2.2 مليون مستخدم فى يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.4 ?.

وأشار الجهاز إلى زيادة عدد خطوط الهاتف المحمول 98.6 مليون خط فى يونيو 2021، مقابل 96.6 مليون خـط فى يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.1?.

وأشار تقرير الجهاز إلى تراجع عدد السنترلات إلى 1199 سنترالا عـام 2020 / 2020، مقـابل 1553 سنترالا عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22.8 ?. وبلغت حمولـة السنترالات 23.3 مليون خط عـام 2020 / 2021، مقابـل 22.8 مليون خط عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2 ?.

وبلغ عدد الخطوط الشغالـة 12.8 مليـون خط عـام 2020 / 2021، مقابل 11.0 مليون خط عـام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.7?.

كما بلـغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومـى 94.0 ألـف خـط عـام 2020 / 2021، مقابـل 106.1 مليون خـط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4 ?.
بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407.5 ألف خط عـام 2020/2021، مقابل 469.2 ألف خـط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.1 ?.

وبلغ عـدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـازل 6.7 مليـون خـط عـام 2020/2021، مقـابل 6.8 مليون خط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3?.

وبلغ متوسط عدد خطـوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 262 خطا عام 2020 / 2021، مقابل 283 خطا عـام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.4?.

المصدر: المصرى اليوم

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