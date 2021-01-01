فجر الأربعاء المقبل اصطفاف كوكب ونجمين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي اصطفاف كوكب الزهرة مع ألمع نجمين في كوكبة التوأمان قبل شروق الشمس يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 وكذلك في اليوم التالي الخميس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ويلاحظ عند النظر نحو الأفق الشرقي أن كوكب الزهرة يتألق بشكل ساطع أسفل يمين النجم رأس التوأم المؤخر (بولوكس)، أحد النجمين الساطعين في كوكبة التوأمان، اما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدم (كاستور) ويجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل لرؤية كوكب الزهرة الذي سيكون على ارتفاع أقل .

ووفقًا لعلماء الفلك، عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 88 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يصغر نظرا لابتعادة عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجياً .

تحدث ظاهرةً الاصطفاف عندما تظهر مجموعة من الاجسام السماوية في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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