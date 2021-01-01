ناسا ترشح 9 نساء لأول امرأة تمشى على القمر

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قبل ما يزيد على نصف القرن، تحققت رحلة الوصول الأولى إلى القمر، حين نجح رائد الفضاء الأمريكى، نيل أرمسترونج، فى الهبوط على سطح القمر، وحينها أطلق عبارته الشهيرة «إنها خطوة صغيرة بالنسبة لإنسان.. ولكنها وثبة عملاقة للبشرية».



والآن، وبعد مرور 50 عامًا على برنامج الفضاء «أبوللو»، الذى أطلقت من خلاله وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» العديد من الرحلات إلى الفضاء، وأرسلت رواد فضاء إلى سطح القمر، تخطط الوكالة لإطلاق بعثة فضائية خلال عام 2025



ولهذا الغرض، أعلنت «ناسا» عن القائمة القصيرة لرواد الفضاء المناط بهم تنفيذ بعثات برنامج «أرتيمس»، وهو برنامج رحلات فضائية تابعة للوكالة، خلال العقد الجارى، فيما سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية الضوء على التركيبة الجندرية لتلك القائمة، وتضمنت 9 نساء من بين 18 رائد فضاء رشحتهم الوكالة للبرنامج الفضائى المشار إليه، وطرحت الصحيفة تساؤلًا حول مَن تكون أول سيدة تطأ القمر فى عام 2025، ذلك أن نحو 11 رائد فضاء تابعين لـ«أرمسترونج»، قاموا برحلة مماثلة إلى سطح القمر، لكنهم جميعًا كانوا من الرجال، الذين حملوا الجنسية الأمريكية، ومنهم باز ألدرن وألان شيبرد.

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وأوضحت «ديلى ميل» أن من بين رائدات الفضاء التسع اللاتى تضمنتهن القائمة سوف تختار الوكالة واحدة فقط للانضمام إلى «أرتيمس»، لتصبح أول سيدة تطأ سطح القمر.وتشمل القائمة النسائية المتضمنة داخل قائمة «ناسا» كلًّا من: كايلا بارون، كريستينا كوش، نيكول مان، آن ماكلين، جيسيكا مير، جاسمين موجبيلى، كيت روبينز، جيسيكا واتكينز، ستيفانى ويلسون، وجميعهن يطمحن إلى حفر أسمائهن على صفحات التاريخ من خلال الوصول إلى سطح القمر فى عام 2025.وتبلغ كايلا بارون 34 عامًا، وتعمل لدى «ناسا» منذ 5 سنوات، وتُعتبر ثانى أصغر رائد فضاء يتم اختياره لبرنامج أرتيمس، وكانت تعمل مهندسة طيران ضمن بعثة «سبيس إكس كرو 3» إلى محطة الفضاء الدولية فى نوفمبر عام 2021أما كريستينا كوش، 43 عامًا، التى حطمت رقمًا قياسيًّا من المشاركة فى بعثات محطة الفضاء الدولية، فقد اختارتها مجلة «تايم» كإحدى أكثر النساء تأثيرًا فى عام 2020وتبلغ نيكول مان 45 عامًا، وكانت إحدى أفراد القوات البحرية الأمريكية، طيار اختبار، واستطاعت تنفيذ 47 مهمة قتالية فى العراق وأفغانستان.أما آن ماكلين، 43 عامًا، فهى قائد مروحية شاركت فى الحرب الأمريكية ضد العراق، إلى جانب كونها بطلة بدورى الرجبى الإنجليزى للنساء.وتبلغ جيسيكا مير 45 عامًا، وكانت تحلم بأن تصبح رائدة فضاء منذ نعومة أظفارها، وهى فى عمر الخامسة. وعملت مهندسة طيران فى محطة الفضاء الدولية للبعثتين رقمى 61 و62وتبلغ جاسمين موجبيلى 39 عامًا، وهى أم لبنتين «توأم»، وحصلت على بكالوريوس هندسة الفضاء وتكنولوجيا المعلومات من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، فضلًا عن أنها كانت تعمل طيارًا تجريبيًّا ضمن القوات البحرية، وشاركت فى 150 بعثة حربية بالخارج.وتبلغ كيت روبينز 43 عامًا، وكانت تحمل رتبة ميجور فى الجيش الأمريكى، قبل أن تصبح رائد فضاء بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».وتُعد جيسيكا واتكينز أصغر امرأة ضمن قائمة النساء التسع، المرشحات من قِبَل «ناسا»، وتبلغ من العمر 34 عامًا، وتعمل متخصصًا فى بعثة «سبيس إكس كرو 4» التابعة لـ«ناسا» إلى محطة الفضاء الدولية، التى أُطلقت فى إبريل من العام الماضى.وتُعد ستيفانى ويلسون هى السيدة الكبرى فى قائمة «ناسا» النسائية، وتبلغ من العمر 55 عامًا، وهى ثانى امرأة من أصحاب البشرة السمراء، ضمن فرق الفضاء الأمريكية، وشاركت فى 3 بعثات فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، خلال 2006 و2007 و2010.