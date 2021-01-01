تختبر بي إم دبليو 3.0 CSL Hommage على نوربرجرنج



بي إم دبليو 3.0 CSL Hommage بي إم دبليو 3.0 CSL Hommage

تعمل بي إم دبليو على تطوير سيارتها المميزة 3.0 CSL Hommage لأجل إنتاجها، وقد وصلت السيارة لمرحلة الاختبار على حلبة نوربرجرنج.



نشاهد في الفيديو التجسسيي الأحدث بعض أوجه التشابه في التصميم مع شقيقتها M4 التي تشاركها قاعدة العجلات، ومع ذلك، يتوقع أن تحمل 3.0 CSL Hommage محرك أقوى ينتج حوالي 600 حصان و700 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية وللوصول لسرعة قصوى تزيد عن 320 كم/س.



ستنتج الشركة البافارية فقط 50 نسخة من سيارتها عالية الأداء، ويقال أن امتلاك واحدة قد يكلف ما يصل لـ700,000 يورو.