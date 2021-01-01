كورسا .. سيارة هاتشباك الوحيدة المقدمة من أوبل في السوق المصري



كورسا 2022 كورسا 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، تقدم شركة المنصور للسيارات عدة موديلات من سيارات الشركة الألمانية في السوق المحلي، وتبرز بينهم سيارة كورسا موديل 2022، وذلك باعتبارها سيارة هاتشباك الوحيدة الجديدة التي يتم تقديمها من سيارات أوبل في مصر.



ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بفئتين فقط يشتركا في نفس المحرك المكون من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل من أوبل كورسا التجهيزات التالية:

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فئة إليجانس:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمساعدة السائق في صعود المرتفعات.- نظام للتعرف على إشارات المرور وعلامات السرعة المحددة على الطريق.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- زجاج كهربائي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت ومحدد سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- فرش داخلي من القماش والجلد.فئة توبلاين بلس:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- خاصية الضم الكهربائية للمرايات الجانبية.- سقف ومرايات جانبية باللون الأسود.- سنسور خلفي.- مكابح يد كهربائية.- سقف بانورامي.- مصابيح خلفية LED.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية من الوكيل فهي كالتالي:- فئة إليجانس بسعر 434 ألف و990 جنيه.- فئة توبلاين بلس بسعر 545 ألف و990 جنيه.