«شعبة للمخابز بالغرف التجارية بالقاهرة»: مخزون القمح يكفي لنهاية العام

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عقدت شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، برئاسة المحاسب اجتماعها الشهرى لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المخابز وترأس الاجتماع عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، وناقش المجلس عدد من المشكلات على رأسها مشكلة المتأخرات والغرامات الخاصة بهم مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وخلال الاجتماع صدق مجلس الإدارة على تعين عطية حماد، متحدثا إعلاميا ورسميا للشعبة.



وأضاف «حماد»، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، منها: ضرورة حل تراكم المديونيات الموجودة على أصحاب المخابز لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، بجانب أهمية بحث إلغاء محاضر التبديد والتى كبلت أصحاب المخابز بغرامات غير مستحقة وأدت إلى عشوائية في التعامل مع العمالة الموجودة بالمخابز مشيرا إلى أن هذه الصناعة تخدم 5 مليون عامل في مصر.



وتابع رئيس الشعبة: أن هناك دراسة وعد بها أشرف عطية، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات، لحل لهذه الأزمة بالإضافة إلى دراسة مقترح إعادة صياغة تقسيط الغرمات وجدولتها على أصحاب المخابز بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في ظل غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.

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وأوضح رئيس الشعبة أن الدولة المصرية نجحت في تأمين الغلال والمخزون الاستراتيجى للقمح لمدة تزيد على 6 أشهر من خلال المبادرة الرئاسية لإنشاء صوامع الغلال والتي حافظت على الرصيد الأمن لمصر من الحبوب وأدت إلى رفع جودة الدقيق والحفاظ عليه من الرطوبة وعوامل المناخية وأدت إلى إنتاج رغيف خبز بلدي مدعم جيد.وذكر «حماد»، أن الاجتماع بحث التعاون مع شركة اسمارت وآليات المحاسبة لأعمال الصيانة للماكينات وتم الاتفاق على تحصيل 27 جنيه شهريا مشيرا إلى أنه يأمل في زيادة التعاون بين أطراف منظومة الخبز بالإضافة إلى مناقشة إعادة هيكلة وتقيم شركة المصريين للتوزيع التابعة لوزارة التموين للأكشاك والمنافذ التي يتم بيع فيها رغيف الخبز بما يتناسب مع التيسير وراحة المواطنين .