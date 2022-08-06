الشعبة العامة للمواد الغذاي?ية: الأسعار غير التنافسية في الاسواق سبب رئيسي فى زيادة السعر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذاي?ية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والشطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية التي تباع في المولات والهايبرات والسلاسل التجارية وبين نظيرتها في محلات التجزئة الصغير والسوبر ماركت، وهذا التفاوت يتراوح بين بين 20 و25?‏، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأوضح المنوفي، انه تقدم بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للإلزام اصحاب المصانع الغذائية والموردين بضخ السلع بنفس للجميع بدون تمييز، وذلك ليستفيد التاجر الصغير والمواطن من الخصومات التي تطرحها الشركات والتي تصل للاسرة الصغيرة في نهاية مشتريات الشهر لأكثر من 800 جنيه.



وأشار إلى أن الشركات المنتجة للسلع الغذائية على سبيل المثال لا الحصر تبيع السكر في الهايبر بـ 12.5 جنيها وتبيعه للمحلات الصغيرة ب 13.5 والمكرونة تباع ب 6 جنيهات في السلاسل والهايبرات وتباع في المحلات الصغيرة بـ7 جنيهات وبرطمان صلصة هرفست 8.5 في الهيبرات وبالمحلات 12 ج وكل هذه الفروق من المنتج حيث يوجد بكل شركة جهاز بيع خاص لهايبر والسلاسل التجارية لهم ا?سعار مختلف عن باقي السوق.

قد يعجبك أيضا...

ولفت النظر إلى الهايبرات والسلاسل التجارية الكبير لا تغي إلا نحو 20?‏ فقط بينما المحلات الصغيرة وبالتالي هي الأولي بالخصم المقدم من الشركات المصنعة للمواد الغذائية، حتي تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين خاصة في المناطق الشعبية والارياف والقري والنجوع.وأشار إلى أن هناك تعامل غير عادل مع موردين محتكرين للسوق ويجبر التعامل معهم با?سعار غير عادلة لان تباع السلع با?سعار اخر مما يو?ثر بالسلب عادل التاجر وبالتبعية على المستهلك.