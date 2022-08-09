أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وبعض شركات الصرافة المحلية العاملة في السوق المصرفية المحلية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي سعر صرف 6 عملات بالبنوك حسب شاشات التداول اللحظية، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.47 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 23.13 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.26 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.



سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

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