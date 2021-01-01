نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة..الأولى للفريقين في الموسم..

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أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة الـ30 من الدوري المصري.



ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.



بينما يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من نفس رصيد المباريات.

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وجاء طاقم التحكيم كالتالي:حكم ساحة: نادر قمر الدولةحكم مساعد أول: هاني خيريحكم مساعد ثان: نور سعيدحكم رابع: أسامة إسماعيلحكم الفيديو: محمود بسونيحكم الفيديو المساعد: محمد عبد العزيزموسم نادر قمر الدولةأدار نادر قمر الدولة 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، مع مباراة واحدة في كأس مصر.أشهر 51 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة مباشرة.بجانب احتسابه لخمس ركلات جزاء.ولم يشرف نادر قمر الدولة على أي مباراة للزمالك أو لمصر المقاصة في الدوري هذا الموسم.موعد المباراة والقنوات الناقلةتقام المباراة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.ويعلق على اللقاء كل من: طارق حسن وحاتم بطيشة.وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0.