يعلق ميدو على أزمة كهربا: الأهلي أطيب نادي في الكون



كهربا كهربا

كشف أحمد حسام ميدو، عن عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي للاتفاق على طريقة لدفع الغرامة الموقعة على اللاعب.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الممكن أن يكون الدافع وراء الأنباء التي ترددت حول دفع الأهلي لغرامة كهربا، التوقيت، الأهلي في حاجة إلى خدمات كهربا في الوقت الحالي، في فهو أفضل لاعب في مركزه من جميع لاعبي الأهلي".



وأضاف: "هناك اجتماعا يوم الأربعاء بين كهربا وأحمد يحيى وكيله، ومدير التعاقدات أمير توفيق، للاتفاق على طريقة دفع الغرامة، والبحث مع كهربا عن الطرق القانونية لدفع الغرامة" .

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وواصل: "لابد من الاتفاق على طريقة خاصة بين اللاعب والنادي الأهلي على طريقة دفع الغرامة".وختم حديثه قائلاً: "لو الأهلي بالفعل دفع نصف الغرامة الموقعة على كهربا، سيكون هذا الأمر جيد جدا، ولم أرى ذلك الأمر من قبل، ولو الأهلي دفع نصف الغرامة يبقى الأهلي ناس خيريين جدا بيساعدوا اللاعيبة بتاعتهم حتى في المشاكل اللي ملهمش دخل فيها، وفي أنباء إن الأهلي هيدفع نصف غرامة كهربا وهيساعده وأنا مش مصدق بصراحة إن الأهلي هيعمل كدة لكن لو حقيقة لازم جمهور الأهلي يضيف لقب جديد للنادي الأهلي، وهو إن الأهلي أطيب نادي في الكون".وكان مصدر داخل النادي الأهلى كشف عن مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.وقال المصدر لبوابة أخبار اليوم أن النادي الأهلي سيساهم في انهاء أزمة اللاعب من خلال تحمل نصف الغرامة على أن يتم جدولة النصف الثاني من المبلغ من مستحقات اللاعب لإنهاء الازمة بصورة نهائية واستمراره مع الفريق.وكان مصدر مقرب من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كشف حقيقة ما تردد عن اعتزاله كرة القدم بسبب عجزه عن سداد الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.ورفض مسؤولو نادي الزمالك محاولة ثالثة من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لحل أزمة مستحقات القلعة البيضاء لدى اللاعب بصورة ودية.وأكد المصدر أن ما يتردد عن تفكير اللاعب في الاعتزال لا أساس له من الصحة على الإطلاق وأنه مشغول حاليا بمصيره مع الأهلي وحل أزمة الغرامة.وقال اللاعب إن كهربا سيعقد جلسة مع مسئولي الأهلي الساعات المقبلة للحديث عن مستقبله ومصير الغرامة التي يتمسك الزمالك بالحصول عليها دفعة واحدة.وحاول كهربا من قبل مرتين حل الأمر بصورة ودية ولكن مسؤولو الزمالك رفضوا محاولات اللاعب وتمسكوا بالحصول على مستحقاتهم كاملة.وتبلغ مستحقات الزمالك لدى اللاعب 2 مليون دولار، وفقًا لقرار المحكمة الرياضية «كاس» بتغريم اللاعب مليونى دولار بالإضافة إلى 5% فوائد، اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد.