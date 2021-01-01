بالفيديو : حكايات عبر التاريخ .. أجمل الأحجار الكريمة في العالم «الجواهر الخفية»

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اللآلئ هي واحدة من أجمل الأحجار الكريمة في العالم، بالإضافة إلى جمالهم المتلألئ ، لديهم أيضًا تاريخ رائع في مناطق لا حصر لها في جميع أنحاء العالم، من النصوص الدينية إلى القصص الأسطورية ، كان اللؤلؤ مهمًا ثقافيًا لعدة قرون، المصريون القدماء ، على سبيل المثال ، قدّروا قيمة اللآلئ لدرجة أن المصريين المتوفين كانوا يُدفنون معهم في كثير من الأحيان كدليل على الخشوع.



ومع ذلك ، فقد مرت تجارة اللؤلؤ ببعض التغييرات المهمة عبر التاريخ، من أقدم لؤلؤة تم اكتشافها على الإطلاق إلى القصة الكلاسيكية لعشاء كليوباترا الأغلى في التاريخ ، لعبت اللآلئ دورًا مهمًا في العديد من الثقافات.



ولكن متى تم اكتشاف أقدم لؤلؤة ، وماذا فعلوا بها؟ كيف تقدر البلدان المختلفة في جميع أنحاء العالم اللؤلؤة في ثقافاتهم؟ وأخيرًا ، كيف تحولت اللآلئ من كونها محجوزة للأثرياء والمشاهير إلى كونها ميسورة التكلفة للكثيرين؟

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يقال إن الصينيين كانوا أول من استخدم اللؤلؤ كهدايا سامية للنخبة ، وقد تم توثيق ذلك منذ عام 2300 قبل الميلاد، زخرفة شعر صينية تعود إلى عهد أسرة جوانجكسو 1875-1908 بعد الميلاد.اللؤلؤ: المستدير الأفضل:من الصعب تحديد نقطة انطلاق لاكتشاف واستخدام اللآلئ، على الرغم من عدم وجود سجل بالاكتشافات الأولية للؤلؤ ، يمكن الافتراض أنه تم اكتشافها بسرعة إلى حد ما من قبل البشر الأوائل الذين كانوا يبحثون عن وجبة سريعة على الشاطئ، مع مرور الوقت ، انتشرت أخبار هذه الأحجار الكريمة المتلألئة في جميع أنحاء العالم ، وسرعان ما أصبحت رمزًا للمكانة في العديد من مناطق العالم.يقترح بعض علماء الأحجار الكريمة ، مثل فريدريك كونز ، أن هذا الاكتشاف حدث في البداية في مكان ما حول الخليج الفارسي أو ربما في خليج مانار بين الهند وسريلانكا .يمكن إرجاع أقدم سجل للؤلؤ الذي تم استخدامه ثقافيًا إلى حوالي 2300 قبل الميلاد ، عندما كان يتم تقديم اللؤلؤ في كثير من الأحيان إلى الملوك الصينيين كهدايا خاصة، إن تقديم لؤلؤة كان سيظهر احترامًا كبيرًا للحكام في ذلك الوقت ، لأنها كانت نادرة ومخصصة فقط للأغنى والأكثر أهمية من الأفراد لأنها تمثل النقاء في مرتديها. كلما كانت اللؤلؤة مستديرة ، زادت قيمة الهدية.ومن المعروف أيضًا أن قدماء المصريين استخدموا عرق اللؤلؤ بشكل متكرر في الأواني والمجوهرات الزخرفية، ومع ذلك ، لم يستخدموا اللؤلؤ بأنفسهم إلا بعد ذلك بوقت طويل، يُعتقد أن الاستخدام اللاحق للؤلؤ كان نتيجة الفتح الفارسي في القرن الخامس قبل الميلاد.خارج هذه السجلات ، جاءت أقدم مجوهرات من اللؤلؤ تم اكتشافها من موقع سوسة القديمة في إيران عام 1901.اكتشف علماء الآثار "لؤلؤة سوزا" ، أقدم عقد لؤلؤي في العالم ، في تابوت برونزي لأميرة فارسية.يقدر المؤرخون أن العقد يعود إلى حوالي 420 قبل الميلاد، القلادة المربوطة بسلك من البرونز تحتوي على 216 لؤلؤة في المجموع على ثلاثة صفوف ، مما يجعلها قطعة ثقافية مهمة، الآن ، تم الحفاظ على القلادة ويمكن رؤيتها في متحف اللوفر.- من روما إلى مصر :خلال الإمبراطورية الرومانية ، اشتهر الرومان القدماء بحبهم للؤلؤ وكثيراً ما استخدموا اللآلئ للفصل البصري عن أولئك الذين يتمتعون بمكانة أعلى داخل المجتمع الروماني. أشار بيرلز إلى أن الفرد جاء من ثروة كبيرة أو مكانة عالية أخرى ، مما يميزه بوضوح عن بقية الجمهور.ليس هذا فقط ، ولكن اللآلئ نفسها كانت تساوي أكثر من معظم الجواهر الأخرى، سوتونيوس ، مؤرخ روماني ، سجل أن الجنرال الروماني فيتليوس قام ذات مرة بتمويل جيشه بالكامل ببساطة عن طريق بيع أقراط لؤلؤة واحدة فقط من أمه!ستستخدم النساء الرومانيات الثريات لآلئهن لتنجيد الأثاث باهظ الثمن وإبهار فساتينهن الفاخرة، كلما كان لديك المزيد من اللآلئ في ثوبك ، كنت أكثر ثراءً واحترامًا للمرأة، كاليجولا ، الإمبراطور الروماني بين 37-41 م ، أعطى حصانه عقدًا من اللؤلؤ بعد تعيينه قنصلًا رسميًا.كان لدى مصر أيضًا حب كبير للؤلؤ، احتوت العديد من المقابر المكتشفة على لآلئ ، والتي كان من شأنها أن تكون علامة على احترام المتوفى، تم تحديد المقابر التي تحتوي على المزيد من اللآلئ على أنها مملوكة لأفراد يتمتعون بثروة أو شهرة أكبر.يأتي أحد أشهر استخدامات اللآلئ في التاريخ من قصة مأدبة كليوباترا الشهيرة مع مارك أنتوني .أرادت كليوباترا إثبات أن مصر لديها مستويات ثروة مماثلة لروما ، لذلك دعت أنطوني إلى "أغلى عشاء في التاريخ".وصلت كليوباترا إلى العشاء وجلست على طبق فارغ مع كأس من النبيذ الحمضي.شاهدت أنتوني ، المرتبكة ، والذهول فيما بعد ، وهي تخلع أحد أقراط اللؤلؤ الخاصة بها ، وتذوبه في النبيذ ، وتشربه بالكامل، رفض أنطوني أن يأكل نصيبه من العشاء ، والذي كان من المقرر أن يكون القرط الآخر، يقدر علماء الأحجار الكريمة أن الأقراط كانت تساوي حوالي 10 ملايين دولار (9.8 مليون يورو) في السوق اليوم.يمكن أيضًا ملاحظة الافتتان باللآلئ في الثقافة العربية. يصف القرآن على وجه الخصوص اللآلئ بوقار خاص ، حيث توصف الجنة بأنها مليئة بالحجارة بما في ذلك اللآلئ والجاكيتات.يقول الوصف حتى أن ثمار الأشجار هي لؤلؤ وزمرّد ، ويحصل كل من يدخل الجنة على خيمة وتاج مصنوع من اللؤلؤ. العذارى التي يستقبلها المرء في الجنة توصف أيضًا بأنها "لآلئ خفية.أرض اللآلئ :لم تكن اللآلئ محجوزة فقط لأولئك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، أمريكا الشمالية لها تاريخها الخاص باللآلئ الذي أصبح واضحًا عند وصول كولومبوس إلى الأمريكتين.استفاد الأسبان استفادة كاملة من هذه الأرض "المكتشفة" ، مما أجبر العبيد على الغوص في المياه العميقة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى بحثًا عن اللؤلؤ.وجد المستعمرون الإنجليز أيضًا أن الهنود الحمر يرتدون اللآلئ التي اكتشفوها في أحواض الأنهار حول أوهايو وميسيسيبي وتينيسي في العصر الحديث، كل هذه اللآلئ إما سُرقت أو تم الحصول عليها بوحشية وتم تصديرها مرة أخرى إلى أوروبا ، مما منحها لقب "أرض اللؤلؤ".مع مرور الوقت ، أصبحت أمريكا الشمالية تُعرف باسم "سوق اللؤلؤ "في الخارج، تم بيع لآلئ المياه العذبة الأكبر والأكثر استدارة والتي تم اكتشافها في جميع أنحاء القارة لأغنى وأغنى الأفراد الملكيين في أوروبا، كما استخدم المستعمرون الرخويات لإنتاج أزرار من عرق اللؤلؤ ، والتي تم بيعها أيضًا في الخارج وشحنها بالمليارات، استمر هذا السوق حتى الحرب العالمية الثانية ، عندما أصبح البلاستيك المادة الأساسية الجديدة للأزرار.لم تكن لآلئ المياه العذبة هي اللآلئ الوحيدة القادمة من الأمريكتين، في خليج كاليفورنيا ، تم العثور على لآلئ المياه المالحة السوداء وتصديرها إلى إسبانيا جنبًا إلى جنب مع المياه العذبة البيضاء الموجودة في الشمال، كانت هذه اللآلئ السوداء الرائعة منافسة لآلئ تاهيتي السوداء ، والتي كانت أشهر اللآلئ السوداء في الخارج.خارج أمريكا الشمالية ، بدأت دول أخرى في الحصول على لآلئها الخاصة لدخول السوق في إسبانيا، حاول مشترو لؤلؤ المياه المالحة التنافس مع لآلئ المياه العذبة في أمريكا الشمالية من خلال إنتاج أحجار الجواهر الأكثر نعومة واستدارة وأكثر لمعانًا.مع هذا الفائض من اللآلئ ، كان على إسبانيا العثور بسرعة على مشترين لمخزونها المرتفع، لحسن الحظ ، كانت المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا مستعدة وراغبة في شراء هذه اللآلئ ، بغض النظر عن التكلفة العالية.لسوء حظ إسبانيا ، لم تدم هذه الثروة طويلاً، بسبب الصيد الجائر المفرط في أمريكا الشمالية والوسطى ، تقلصت أعداد الرخويات بشكل كبير.أصبح الحصول على اللؤلؤ أكثر صعوبة نظرًا لأن معظم الرخويات قد تم حصادها بالفعل في جميع أنحاء المسطحات المائية العديدة في الأمريكتين.بالإضافة إلى ذلك ، جلب التصنيع كميات أكبر من التلوث إلى الأمريكتين ، مما منع بعض أنواع الرخويات من إعادة التكاثر، عاد اللآلئ إلى كونها محجوزة للأغنى والأكثر أهمية في المجتمع ، ولكن ليس لفترة طويلة، جاء الحل من اليابان في أواخر القرن التاسع عشر.لم تعد مخفية: اللآلئ اليوم :على الرغم من أن نقص المعروض من اللؤلؤ في القرون القليلة الماضية كان يمثل تحديًا كبيرًا لإسبانيا والدول المجاورة ، تم العثور على حل في تطوير زراعة اللؤلؤ.زراعة اللؤلؤ هي الإنتاج اليدوي للؤلؤ من التدخل البشري، تم اختراع هذه العملية في اليابان في عام 1893 من قبل كوكيتشي ميكيموتو ، الذي حفز المحار على صنع لؤلؤة باستخدام مادة مهيجة.تسمى هذه اللآلئ "اللآلئ المستزرعة" ، ويتم إنشاؤها يدويًا عن طريق إدخال نواة (لب اللؤلؤ) في المحار أو الرخويات، ثم يُترك الكائن الحي ليصنع اللؤلؤة من تلقاء نفسه حول هذا اللب ، والذي ينتج اللؤلؤ.جرب ميكيموتو وعلماء الأحياء اليابانيون عددًا من النوى المختلفة بما في ذلك الفضة والذهب والرصاص والخشب ، لكن ميكيموتو وجد أن الأكثر فاعلية هي القطع الصغيرة من أصداف بلح البحر الأمريكية.تعد أصداف بلح البحر الآن النوى الأكثر شيوعًا لاستزراع اللؤلؤ، أصبحت زراعة اللؤلؤ بحد ذاتها شائعة الآن في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند واليابان والصين ، والتي تعد الآن أكبر منتج لآلئ المياه العذبة في العالم.معظم اللآلئ الموجودة في تجارة المجوهرات اليوم هي لآلئ مستنبتة ، مما يعني أنها صُنعت بمساعدة بشرية، اللؤلؤ الطبيعي ، أو اللآلئ المنتجة بشكل طبيعي في المسطحات المائية دون تدخل بشري ، نادرة الحصول عليها ، مما يجعلها أكثر تكلفة بكثير.بسبب اختراع ميكيموتو لزراعة اللؤلؤ ، أصبح العثور على مجوهرات اللؤلؤ أمرًا سهلاً الآن، في معظم الجواهريين المحليين ، يمكنك العثور على مجوهرات من اللؤلؤ بأسعار معقولة، بعض اللآلئ الأصغر أو الأكثر شيوعًا متوفرة بسعر رخيص في متاجر الملابس العادية، مثال على ذلك هو لآلئ المياه العذبة ، والتي يمكن العثور عليها في كثير من الأحيان بسعر معقول يصل إلى 20 دولارًا لزوج من الأقراط، بالنظر إلى التكلفة والوصول الحصري للؤلؤ منذ بضعة قرون فقط ، يمكن اعتبار التوافر الكبير الأخير للؤلؤ بأسعار معقولة أكبر تحول جذري في تجارة اللؤلؤ في التاريخ.على الرغم من سهولة الحصول على هذه اللآلئ أكثر مما كانت عليه قبل عدة قرون ، إلا أنها ليست أقل خصوصية، هناك جمال معين في تقزح اللآلئ لا تراه في الأحجار الكريمة الأخرى، عندما تنظر حقًا إلى وميضها ، فلا عجب حقًا في أنها كانت موضع تقدير كبير عبر التاريخ.