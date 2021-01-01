الجفاف يضرب بريطانيا.. السلطات: استخدموا المناديل المعطرة بدلًا من الاستحمام

تسبب ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي في جفاف منابع نهر التايمز البريطاني، لأول مرة في التاريخ، وفق ما ذكرته صحيفة «الجارديان»، وهو ما دفع شركة المياه البريطانية لتقديم نصيحة للمواطنين بالتخلي عن الاستحمام واستخدام المناديل المعطرة لتنظيف الإبطين والمناطق الحساسة.
وطلبت الشركة المملوكة لمجموعة أجنبية، والتي تفقد حوالي 600 مليون لتر من المياه يوميًا بسبب التسربات، من الناس أن يجمعوا مياه المطر في مجموعة من الحاويات.
وقالت الشركة في بيان لها بحسب ديلي ستار: «من براميل البلوط إلى الأواني الفخارية، هناك شيء للجميع»، مشيرة إلى ضرورة غسل الكلاب في مياه البرك، وليس في حمامات المنازل.
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