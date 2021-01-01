«القلب الصناعي» 7 نساء استخدمن لأول مرة في مصر

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في عام 1963 حدث انقلابا كبيرا في الجراحة بمصر، حين قام أحد الجراحين المصريين بإجراء أول عملية قلب مفتوح في مصر والشرق الأوسط ككل، فُتح القلب من الداخل دون أن يتعرض المريض لخطر الموت.



المدهش أن المريض «كلب»!



نقلت مجلة «أخر ساعة» تفاصيل الجراحة في عددها الصادر يوم 23 يناير 1963، في عملية توقف فيها القلب عن حركته لمدة ساعة كاملة ثم عاد للحياة بعد نجاح العملية التي استغرقت 3 ساعات كاملة، والتي أجراها الدكتور عبدالرحمن فهمي أستاذ جراحة القلب المساعد ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب عين شمس.

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أما عن استخدام القلب الصناعي، فقد بدأت القصة في 1966 –بعد ثلاث سنوات بالضبط من عملية الكلب- عندما حصلت المواطنة فاطمة إبراهيم المصابة بالقلب على تصديق بعلاجها داخل مستشفى القوات الجوية، حيث لا يوجد لها علاج سوى السفر إلى الخارج، ولو لجأت لهذا الخيار ستتكلف ما لا يقل عن 6 آلاف جنيه وهو مبلغ لا تتحصل عليه، فاطمة وبالتالي وضعت في مستشفى القوات الجوية في انتظار معجزة.سبعة وجوه من رتبة الملازم إلى رتبة العريف، كلهن نساء، ذكرت المجلة منهن أربعة أسماء، وهن: «حكيمة كوثر عبدالحميد الدمنهوري، سهام حسين أحمد، فاطمة محمد إبراهيم، سهير جمعة»، هؤلاء استخدمن لأول مرة «القلب الصناعي» طبقا لمجلة «القوات المسلحة» في عددها (453) الصادر في يناير 1966، ليحصلن السبعة على نوط الواجب العسكري من الرئيس جمال عبدالناصر في يوم عيد العلم.كانت فاطمة إبراهيم تشكو من ضيق في الصمام الرئوي للقلب ووجود ثقب بين أذني القلب مما أدى إلى إحداث تضخم في مدخل الشريان الرئوي وأصبحت دقات القلب مهددة بالتوقف، استغرقت العملية 6 ساعات متواصلة، توقفت فيها الدورة الدموية لمدة 35 دقيقة.أما كيف تم هذا؟المقدم طبيب حسن عبدالسلام، أخصائي التخدير والمسئول عن ماكينة القلب الصناعي، يجيب: «لأول مرة تستعمل عندنا (يقصد مصر كلها لا المستشفى) ماكينة القلب الصناعي في عملية القلب المفتوح، وقد قمنا بعمل التجارب على 20 كلبا أولا حتى تمكنا من العمل كمجموعة تتكون من 25 شخصا، وانتهت العملية وبقيت الخطوات النهائية للنجاح على عاتق هيئة التمريض، ونتيجة للجهد والكفاح الذي بذلوه كرمتهم الدولة في عيد العلم».