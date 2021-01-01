تعرف على متحف «العبابدة» بمحمية وادي الجمال لحماية التراث الإنساني من الاختفاء والإندثار



متحف «العبابدة» متحف «العبابدة»

مع زحف الحياة المدنية بصورها المختلفة إلى مناطق تواجد أبناء قبيلة «العبابدة» بمحمية وادي الجمال بمرسى علم وعلي الصحراء الشرقية وشواطئ البحر الأحمر، كان لزاما على أبناء القبيلة التحرك لإقامة متحف «العبابدة» لحماية وحفظ تراثهم الثقافي والإنساني من الاندثار والاختفاء وحفظه للأجيال القادمة حيث اكتملت خلال الفترة الماضية مكونات المتحف وأصبح يجذب العديد من زائري المحمية لزيارته والتعرف على مقتنياته حيث اقيم هذا المتحف بهدف حماية التراث الثقافي والبيئي لأبناء قبيلة العبابدة من خلال المتحف الذي اقيم داخل مركز الزوار بمحمية وادي الجمال بمرسى علم.



وأكد أسامة غزالي الباحث البيئي والمختص بالتراث المجتمعات البدوية، أن المتحف البيئي يضم مقتنيات تعكس الحياة البدوية لأبناء قبيلة العبابدة الذين يعيشون داخل حدود محمية وادي الجمال الطبيعية بمرسى علم، فداخل متحف تراث العبابدة تجد الزي التقليدي للرجل والمرأة العبادية والأدوات التي يستخدموها في احتياجاتهم اليومية مثل الرحى والأواني المنزلية وصولا إلى الدروع والخناجر التقليدية ويوفر المتحف الذي اقيم داخل مركز الزوار بالمحمية كافة المعلومات حول المنطقة وتاريخها البيئي والثقافي بما يساهم في رفع الوعي بالمنطقة وأهميتها البيئية، بالإضافة إلى المحافظة على التراث التقليدي بالمنطقة ويؤرخه لتعريفه للزائرين.



وأكد أيمن القرباوي الباحث البيئية بمحمية وادي الجمال وأحد أبناء قبيلة العبابدة، أن المتحف يضم مقتنيات فريدة لحياة قبيلة العبابدة وتعكس طبيعية الحياة التقليدية للمجتمع المحلي، وأسلوب وتفاصيل وأسرار الحياة الصحراوية القديمة المميزة للعبابدة بما يساهم في نشر السياحة البيئية بربط الزوار بتلك المنطقة وتاريخها ومجتمعها المحلي.

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وأوضح أنه خلال الفترة الماضية أصبح متحف التراث الثقافي للسكان المحلين لقبيلة العبابدة بمحمية وادي الجمال بمرسي علم جنوب البحر الأحمر من أهم الأماكن التي يحرص الزائرون للمحمية من السائحين الأجانب والمصريين على زيارته والتعرف على المورث الثقافي لقبيلة العبابدة والتعرف على العادات والتقاليد للسكان المحلين بالمحمية، بالإضافة إلى احتواء المتحف على تعريف للحياة اليومية لأبناء العبابدة من الأكلات والمشروبات الشهيرة مثل السلات والجابوري وشرب الجبنةوالتعرف مهارات تقفي الأثر في الصحراء والاستدلال بالنجوم والكواكب اثناء السير ليلا.واقيم متحف تراث العبابدة للحفاظ على التراث البيئى والثقافى للمجتمعات المحلية والعمل على تنميتهم وإشراكهم في عمليات التطوير في المحميات الطبيعية بدعم من وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية.