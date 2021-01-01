الدكتور جمال شعبان يحصي 7 فوائد لـ«طبق عاشوراء»..مفيد للقلب ويمنع الجلطات..



عاشوراء عاشوراء

دعا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، المصريين إلى تناول «طبق عاشوراء»، الذين اعتادوا تناوله في العاشر من شهر المحرم، مؤكدا أنه مفيد للقلب ويمنع الجلطات ووقاية من السرطان.



وكتب «شعبان»، الإثنين، على صفحته الرسمية ب«الفيس بوك»: النهارده يوم 10 من شهر المحرم عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير، اشكروا المولي عز وجل، وكلوا طبق عاشوراء، لأنه مفيد للقلب، ويمنع الجلطات، ووقاية من السرطان، مشيرا إلى أن «طبق عاشوراء» من حبوب القمح الكاملة (البليلة) واللبن والسكر، ويعتبر هذا مصدرا للحبوب الكاملة التي لها فوائد جمة.



وأوضح، أن الحبوب الكاملة هي الحبوب بدون معالجات وبدون التخلص من القشرة لما لها من فوائد صحية عديدة، مثل حبوب القمح والشوفان والأرز البني.

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وتابع عميد المعهد الأسبق: وتتكون الحبوب الكاملة مثل القمح الموجود في طبق عاشوراء من ثلاثة أجزاء1-القشرة الخارجية(الردة (Bran) )وهى غنية بالألياف الغذائية والمعادن والمواد المضادة للأكسدة2- الطبقة الوسطىوتسمى (Endosperm) وهى تحتوى على الكربوهيدرات3- الطبقة الداخلية ويطلق عليها (Germ) أو جنين القمح وهو يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والبروتين وبعض المواد الفعاله مثل (lignans & sterols) التي تجدد الخلايا وتحفظها من التلف.وعن الفوائد الصحية لطبق عاشوراء أو البليلة أو حبوب القمح الكاملة أكد «شعبان»:1- غني بالفيتامينات الضرورية لتقوية الأعصابوتحسين الذاكرة مثل فيتامين B & E2- غني بالمعادن شديدة الأهمية للجسم مثل الزنك والحديد والماغنسيوم3-يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تؤخر أعراض الشيخوخة وتحمى الجسم من العديد من الأمراض مثل السرطان ومنها سرطان القولون4- تحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفه الحيوية وتحتوى على البروتينات اللازمة لبناء العضلات ونمو الخلايا5- تقى الجسم من أمراض القلب والأوعية الدمويةونوه أنه حسب دراسة حديثة في عام 2016 أكدت أن تناول الحبوب الكاملة كوجبة أساسية كل يوم يقى الجسم من أمراض القلب بنسبة 22% مقارنة بمن يتناولون الحبوب المعالجه أو بدون قشرتها الخارجية كما أن دراسة أخرى أكدت أن نسبة الحماية من أمراض القلب وصلت 48%، وتقلل احتمالات حدوث جلطات القلب والمخ وتحسن الدورة الدموية وتقلل لزوجة الدم نظرًا لاحتواء حبوب القمح الكاملة على نسبة عالية من الألياف مع فيتامين K والمواد المضادة للأكسدة.6--كما أن الألياف الموجودة بالقشرة الخارجية بالردة أو قشرة القمح تعطى الإحساس بالشبع وتقلل امتصاص الكولسترول والدهون وتنظم امتصاص الجلوكوز والسكريات ما يجعل الحبوب الكاملة مثالية لإنقاص الوزن وتنظيم مستوى السكر عند مرضى السكر.7-- تنظيف الجهاز الهضمى وتحسين كفاءة عمليات الهضم ووقاية من الأورام السرطانية خاصة سرطان القولون كما أن بعض الأبحاث أثبتت أن المواد الفينولية الموجودة بالقمح ومادة الـphytic acid تبطئ نمو وانتشار بعض الأورام السرطانية.واختتم الدكتور جمال شعبان: ولكن لاستكمال الفائدة يتم استبدال السكر بإضافة بلحة واحدة من البلح الجاف مثل بلح رمضان للتحلية، ويمكن إضافة القليل من القرفة والمكسرات على الطبق لزيادة معدلات حرق الدهون وزيادة القيمة الغذائية واعتبار طبق عاشوراء بديلا لإحدى الوجبات، #ما_تزعلوش.