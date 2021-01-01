تعرف على السعرات الحرارية في التين البرشومي



التين البرشومي التين البرشومي

يعد التين من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، ويمكن تناوله ظازجًا أو مجففًا والحصول على العديد من القيم الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة صحة الجسم، و للتعرف أكثر على أهم القيم الغذائية والسعرات الحرارية في التين البرشومي تابعوا معنا الأسطر التالية من هذا المقال.



تحتوي حبة التين التي تزن 40 جرام على حوالي 30 سعرة حرارية، بالإضافة إلى نسبة من البروتين والكربوهيدرات والدهون، هذا بالإضافة إلى كونه من المصادر الغنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وقد حددت وزارة الزراعة الأمريكية أهم المعلومات الغذائية والسعرات الحرارية في التين البرشومي فيما يلي:



السعرات الحرارية : 30 سعرًا حراريًَا » طريقة حساب السعرات الحرارية المطلوبة للجسم »

الدهون : 0.1 جرام

صوديوم : 0.4 مليجرام

الكربوهيدرات : 7.7 جرام

الألياف : 1.2 جرام

السكريات : 6.5 جرام

البروتين : 0.3 جرام

البوتاسيوم : 93 مليجرام

مغنيسيوم : 7 مليجرام

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أولًا: الكربوهيدراتعلى حسب حب التين ونوعه يمكن القول أن التينة الواحدة تحتوي على نسبة من 5 إلى 12 جرامًا من الكربوهيدرات ومن 3 إلى 9 جرامًا من السكر، أما عن ثمرة التين الطازجة فتحتوي على 7.7 جرام من الكربوهيدرات و 1.2 جرام من الألياف و 6.5 جرام من السكريات، والمجففة تحتوي على 5.4 جرام من الكربوهيدرات و 0.8 جرام من الألياف و 4 جرام من السكر.وبهذا نجد أن التين من الفواكه مرتفع نسبة السكر في الدم التين مع مؤشر نسبة السكر في الدم من 61، والأطعمة التي تحتوي على درجة عالية من نسبة السكر في الدم هي تلك الأطعمة التي تعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل حاد وسريع.ثانيًا: الدهونيحتوي التين على نسبة ضئيلة للغاية من الدهون تكاد لا تذكر.ثالثًا: البروتينيحتوي التين على الكثير من البروتين، حيث يحتوي على 0.3 جرام لكل تينة.رابعًا: الفيتامينات و المعادنيتميز التين باحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ك وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم.خامسًا: السعرات حراريةتوفر ثمرة التين الواحدة التي تزن 40 جرام على 30 سعرة حرارية تأتي 93 ? منها من الكربوهيدرات و 4 ? من البروتين و 4 ? من الدهون.أهم الفوائد الصحية للتين البرشوميلطالما ارتبط التين بالصحة الجيدة وطول العمر في بعض الثقافات، ويرجع الفضل في ذلك إلى الفوائد الصحية العديدة التي يوفرها للجسم والتي تتمثل فيما يلي:يمنع تلف الخلاياعلى الرغم من أن التين يحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أنه يوفر مضادات أكسدة مهمة للجسم، حيث توصل الباحثون إلى وجود مركبات نباتية مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد في التين الطازج والمجفف.والجدير بالذكر هو ارتباط مضادات الأكسدة الموجودة في التين ارتباطًا وثيقًا بكمية المركبات الفينولية، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أنها موجودة بكميات أعلى في التين الفاتح وتتوفر في القشرة أكثر من اللب.كما تساعد مضادات الأكسدة في منع أو تقليل تلف الخلايا التي تسببها الجذور الحرة، تلك السموم التي نتعرض لها من البيئة من تلوث الهواء وتدخين وغيرها، هذا بالإضافة إلى أن الجسم يقوم كذلك بتصنيعها داخله، كما يُعتقد أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي التي تسببه تلك الجذور.يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنةعلى الرغم من عدم فهم العلاقة بين التين والوقاية من الأمراض المزمنة إلى الآن من قبل العلماء، إلا أنهم يعتقدون أن مضادات الأكسدة لها دور مهم في الوقاية من تلك الأمراض، التي يتمثل أهمها في أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.لهذا السبب يوصي الخبراء دائمًا بتناول مضادات الأكسدة في الأطعمة المختلفة مثل الفواكه والخضروات وخاصة التين.تساعد في مكافحة السرطانظهرت القليل من الدراسات مؤخرًا حول فوائد التين للجسم وخاصة ما يخص مضادات الأكسدة، حيث وجد أنها تساعد في مكافحة أنواع السرطانات المختلفة.فمن خلال الدراسة الأولية في المختبر وجد أن مستخلصات التين أظهرت نشاطًا قويًا كمضاد للأكسدة ومضاد للسرطان عند التعرض لخلايا سرطان الثدي، ولكن رغم ذلك لايزال هذا الأمر بحاجة للمزيد من البحث والدراسة.يساعد على إدارة أعراض القولون العصبييعاني العديد من الأشخاص من متلازمة القولون العصبي التي تسبب إضطراب الجهاز الهضمي، ويتم تشخيص أولئك الذين يعانون من هذه الحالة من خلال العديد من الأعراض أبرزها الإمساك الشديد، وقد وجد من خلال إحدى الدراسات أن استهلاك التين لمدة أربعة أشهر يمكن أن يكون علاجًا مفيدًا للتخفيف من أعراض القولون العصبي.يساعد في تخفيف الإمساكغالبًا ما يستخدم التين المجفف لعلاج الإمساك بسبب محتواه من الألياف التي تمتلك تأثيرات ملينة، وعلى الصعيد نفسه يوصي المعهد الوطني للشيخوخة بتناول الفواكه المجففة مثل التين والمشمش والزبيب للحصول على ألياف أكثر تخفف من حدة الإمساك.والآن بعد أن تعرفتم على أهم القيم والسعرات الحرارية في التين البرشومي بالتفصيل، ماذا تنتظرون لتناوله والإستمتاع بكل تلك الفوائد التي يحتوي عليها؟، وفي النهاية نتمنى أن يكون مقال اليوم قد نال إعجابكم وإلى اللقاء في المزيد من الموضوعات الشيقة.